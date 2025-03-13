1月經常性薪資年增2.91％ 創15年同月最大漲幅

主計總處公布1月經常性薪資4萬7458元、年增2.91%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月經常性薪資4萬7458元、年增2.91%，為15年同月最大漲幅；加計年終獎金等非經常性薪資後，總薪資平均11萬3846元、年增38.18%；剔除物價因素，1月實質經常性薪資年增0.23%。另，1月製造業加班工時平均15.8小時、創10年同月新高，其中電子零組件製造業加班工時24.7小時、創52年同月新高。

根據主計總處調查，1月底工業及服務業全體受僱員工850萬人，月減5千人、年增5.5萬人；其中，製造業月減5千人最多，醫療保健及社會工作服務業月減2千人，住宿及餐飲業則月增3千人。

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另，1月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7458元、年增2.91%，經常性薪資中位數3萬8142元、年增2.98%；加計非經常性薪資（年終獎金、加班費等）後，總薪資平均11萬3846元、年增38.18%。

扣除物價漲幅後，1月實質經常性薪資為4萬3368元、年增0.23%，實質總薪資10萬4035元、年增34.5%。主計總處表示，由於廠商調薪及增加發放獎金，加上近來CPI漲幅放緩，薪資成長速度超過通膨。

另，1月製造業加班工時15.8小時、年增0.5小時，連續8個月正成長；其中電子零組件製造業加班工時24.7小時、年增1.8小時，連續19個月成長。官員表示，主要反映市場對AI及高效能運算需求暢旺等，加上颱風假後趕單出貨而加班。

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