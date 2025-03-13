台糖蝴蝶蘭實力強！「台糖小可愛」、「台糖阿嬤」再奪台灣蘭展大獎

台糖指出，台糖小可愛作為觀賞植物或未來育種素材，皆具極高的商業價值。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖蝴蝶蘭再奪大獎! 2025台灣國際蘭展競賽中有超過1500株蘭花參與角逐，經國內外200位評審評鑑後，台糖有12個品種勝出，勇奪14個獎項，成果亮眼，第一獎「台糖小可愛」，以及獲頒第二獎及TIOS銀牌獎的「台糖阿嬤」最具殊榮，印證台糖蘭花實力超群、國際有目共睹。

本屆競賽台糖成績優異，囊括1個第一獎、4個第二獎及3個第三獎，另獲2個銀牌獎及4個銅牌獎；在個體株花色大小分組競賽（第一、二及三獎）及育種栽培表現評鑑（銀牌及銅牌）皆有斬獲，顯示台糖蝴蝶蘭與時俱進的育種及栽培技術。

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本次展覽台糖也展出總統級盆花，該盆花由台糖最具代表性的「台糖安娜」所組成，意境非凡；另以蘭嶼特有獨木舟的文化，搭配佈置台糖綠蘋果、台糖安娜及台糖阿嬤等獲獎蝴蝶蘭品種，傳遞蝴蝶蘭原生地與族群融合，立足台灣，放眼世界之意象。

台糖表示，本次獲得第一獎的「台糖小可愛」，擁有鮮豔的粉紅色線條，與傳統白花相比，色彩更加溫潤迷人，獨特大唇瓣設計，花瓣渾圓飽滿，美感非凡，無論作為觀賞植物或未來育種素材，皆具極高的商業價值。

獲頒第二獎及銀獎肯定的「台糖阿嬤」，則以純淨潔白的花色，象徵著台灣傳統堅毅之精神，宛如台灣阿嬤般的堅韌不拔；此款蝴蝶蘭屢次於各大競賽中獲獎，是園藝界的常勝軍，也是海內外佈展不可或缺的要角。

展覽期間台糖於「市集館」設有展售攤位，除販售蝴蝶蘭盆花外，另有台糖詩夢絲蘭花精萃系列等生技保養品，凡消費滿兩千元，即可獲贈好禮二選一（蝴蝶蘭花一盆或輕機能旅行包1組）。此外，今年民眾還能搭乘五分車進入園區觀展，3月底前持蘭展票根至柳營尖山埤渡假村及烏樹林休閒園區，還可享票價優惠。

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