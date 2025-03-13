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售屋新型態交易陷阱 生成式AI「Hi Landy」把關不踩雷

2025/03/13 16:03

台北市地政局推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，為購買預售屋的民眾把關。（台北市政府提供）台北市地政局推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，為購買預售屋的民眾把關。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕購買預售屋動輒上千萬元，但因看不到實品，買賣雙方權利義務全需倚賴預售屋契約約定，行政院消保處查核去年11月全國預售屋契約，發現有建商在已備查的契約中添加違規的條文或補充協議，台北市地政局接軌生成式AI科技，統合預售屋契約法令、違規態樣等資訊，推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，民眾在簽約時，可即時拍照問、語音查，避免掉入契約陷阱。

地政局指出，消保處查核全國60案預售屋契約，15建案不合格，代表每4件就有1件暗藏陷阱，違規模式多為建商在已經向主管機關完成備查的契約中添加的條文、或補充協議，違反預售屋契約應記載及不得記載規定，消費者因無法判讀文字陷阱，在交屋時才發生消費爭議，例如業者承諾提供的衛浴設備是樣品屋陳設的某進口品牌，但契約寫的是該進口品牌相關「同級品」，買方在交屋時才發現裝設的是「同級國產品牌」。

地政局在2021年創新使用「分辨式AI協檢系統」，於2023年推出契約預檢機制，提前在預售建案依法備查銷售前，透過智能系統輔助，預為檢查業者將使用的契約是否暗藏違規條文，避免消費者簽約踩雷；近來稽查發現，預售屋定型化契約與已備查的版本相同，但在議約或簽約現場時提出在契約「新增或附加」協議內容，消費者難以判讀是否存在陷阱。

地政局接軌生成式AI科技，推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，接軌時下LINE語音使用習慣，具備圖片、語音辨識二大功能，消費者對契約文件如有疑慮，可拍照問、語音查，即刻檢測條文疑義，無論是手機、平板、電腦都可使用，即時掌握契約陷阱。

地政局陳信良局長表示，「預售屋契約智能問答–Hi Landy」突破現行公部門契約比對系統，以「手機人人都會用」、「拍照上傳最方便」、「口說手寫都可以」、「預售市場不停變」為核心打造，能快速檢視契約疑義，掌握違規條文，為購買預售屋的民眾把關。

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