晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

小米SU7 Ultra金車標被煉出黃金 雷軍籲別為一點金子犯法

2025/03/13 15:40

小米SU7 Ultra 金色汽車標誌，近日遭到中國網友摳下並拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，消息一出，引發外界關注和討論。（法新社）小米SU7 Ultra 金色汽車標誌，近日遭到中國網友摳下並拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，消息一出，引發外界關注和討論。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米新款高性能電動轎跑車SU7 Ultra 金色汽車標誌，近日遭到中國網友摳下並拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，消息一出，引發外界關注和討論。報導指出，小米創辦人雷軍早前就曾為此向外界喊話，要大家不要為了車標上的金子去犯法。

綜合媒體報導，小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發售，售價人民幣52.99萬元（約合新台幣241萬元）起，發布3天就賣出超過1萬輛，提前完成公司全年任務。

雷軍12日在微博發文，稱自己給Ultra參加交車儀式的首批車主送了24K碳纖維車標，還問網友這個禮物好嗎？據報導指出，該款車標原本價值約人民幣2000元（約合新台幣9108元）。

雷軍上述發文一出，引發網友熱議，網友表示，「誠意滿滿！」、「這個很帥 我也想要」、「太好了！萬一被扣標了，可以換上。」，還有網友建議小米先單獨賣24K碳纖維車標等。

隨後，有一中國網友分享，自己在提到SU7 Ultra新車後，便將新車上24K碳纖維汽車標誌摳下拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，價值約200人民幣（約合新台幣911元）。事後，該中國網友又重新購買新車標花費了1710人民幣（約合新台幣7787元）。

SU7 Ultra金車標被煉出黃金消息一出，引發網友熱議，有網友擔心「車標會被摳走」，還有不少網友調侃稱「現在終於明白這個車標的含金量了」。

報導指出，其實早在今年2月，雷軍就曾在直播上透露，小米SU7 Ultra的車標採用24K鍍金​​工藝，並非純金打造，還要大家千萬別打車標的主意，稱上面的金子真不值得去違法。

小米股價13日收在52.95港元，漲幅1.73%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財