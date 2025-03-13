小米SU7 Ultra金車標被煉出黃金 雷軍籲別為一點金子犯法

小米SU7 Ultra 金色汽車標誌，近日遭到中國網友摳下並拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，消息一出，引發外界關注和討論。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米新款高性能電動轎跑車SU7 Ultra 金色汽車標誌，近日遭到中國網友摳下並拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，消息一出，引發外界關注和討論。報導指出，小米創辦人雷軍早前就曾為此向外界喊話，要大家不要為了車標上的金子去犯法。

綜合媒體報導，小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發售，售價人民幣52.99萬元（約合新台幣241萬元）起，發布3天就賣出超過1萬輛，提前完成公司全年任務。

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雷軍12日在微博發文，稱自己給Ultra參加交車儀式的首批車主送了24K碳纖維車標，還問網友這個禮物好嗎？據報導指出，該款車標原本價值約人民幣2000元（約合新台幣9108元）。

雷軍上述發文一出，引發網友熱議，網友表示，「誠意滿滿！」、「這個很帥 我也想要」、「太好了！萬一被扣標了，可以換上。」，還有網友建議小米先單獨賣24K碳纖維車標等。

隨後，有一中國網友分享，自己在提到SU7 Ultra新車後，便將新車上24K碳纖維汽車標誌摳下拿去提煉，並從中提煉出0.3克黃金，價值約200人民幣（約合新台幣911元）。事後，該中國網友又重新購買新車標花費了1710人民幣（約合新台幣7787元）。

SU7 Ultra金車標被煉出黃金消息一出，引發網友熱議，有網友擔心「車標會被摳走」，還有不少網友調侃稱「現在終於明白這個車標的含金量了」。

報導指出，其實早在今年2月，雷軍就曾在直播上透露，小米SU7 Ultra的車標採用24K鍍金​​工藝，並非純金打造，還要大家千萬別打車標的主意，稱上面的金子真不值得去違法。

小米股價13日收在52.95港元，漲幅1.73%。

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