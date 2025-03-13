川普要求對等關稅 楊金龍：對台影響不大

中央銀行總裁楊金龍指出，台灣全部商品貿易加權平均稅率比美國低，川普對等關稅對台衝擊不大。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅（Reciprocal Tariff）措施將於4月2日出爐，外界關切台灣是否也會被美國加關稅？中央銀行總裁楊金龍引用世界貿易組織（WTO）資料指出，台灣全部商品貿易加權平均稅率比美國低，評估對等關稅對台衝擊不大。

楊金龍今日赴立法院財委會做業務報告並備質詢，多位立委關切川普2.0大打關稅戰，對我經貿影響，以及台積電赴美投資千億美元是否影響台灣匯市？甚至台幣今年以來走勢亞幣最弱，日圓、人民幣都被川普點名要注意，台灣是否會被列入匯率操縱國？

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楊金龍指出，川普關稅措施確實提高市場的不確定性，但還沒有到灰犀牛的程度，目前各項關稅措施尚未完全明朗，須持續觀察。

楊金龍引用WTO數據，台灣所有商品貿易加權平均的稅率，其實低於美國，且是負0.5%，只有農產品稅率比較高，電子產品幾乎是零，評估對等關稅對台灣的衝擊應是有限。

另外，川普鎖定對美貿易順差大的國家加徵關稅，第一波加拿大、墨西哥與中國已經被加關稅，接下來也可能對醫藥、半導體、鋼鋁、汽車等加稅。台灣對美貿易順差達700億美元，居美第六大，多位立委關切台灣是否會成為川普下一個課稅目標。

楊金龍說，央行內部曾評估過，因台灣對加拿大、墨西哥出口佔GDP比重不高，影響有限，對中加徵20%關稅會有較大影響，畢竟台灣對中國出口還有31%，不過中國出口到美國比重也慢慢在調整中，台灣對中國出口則從過去41%掉到30%左右，「川普對中國加徵關稅對我們的影響也在下降中」。若是從川普1.0經驗得知，美對中加關稅，台灣反而是受益的一方。

至於美國若額外對進口醫藥、鋼、鋁、汽車等加徵關稅，由於台灣對美曝險相較其他國家來得小，影響也有限，最大衝擊可能會是在半導體。

不過，川普先前不斷聲稱台灣搶走美國晶片生意，在台積電宣布千億美元投資後，加上先前650億美元，川普現在反而改口，對於台積電的主動宣布投資顯然非常滿意。

楊金龍也強調，川普要求的是公平貿易，台灣對美順差主要是資通訊產品的出口，這是美國非常需要的產品，與加拿大、墨西哥、中國對美貿易順差情況不大一樣。

今年以來台幣因川普不確定性導致外資賣股、匯出成為最弱亞幣，有立委也擔心，川普先前已點名日圓、人民幣貶值太兇，台幣會不會也被盯上，並被列入匯率操縱國？

楊金龍表示，基本上美國財政部不會只看你匯率短期間波動，會觀察長期趨勢，若是從2010年到現在，台幣一籃子貨幣還升值20%，且央行與美國財政部溝通良好，美方也了解我們的運作情況。

雖然因為台灣對美貿易順差大，且經常帳順差佔GDP比重超過3%，在美國財政部匯率操縱國三項指標中，始終「三中二」，被列為匯率操縱觀察國，但不用擔心被當作匯率操縱國。

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