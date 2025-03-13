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數發部預算被砍最慘 黃彥男：衝擊台灣數位主權

2025/03/13 14:25

數位發展部今年預算被刪減高達4成，綠營立委紛紛擔憂業務是否受到衝擊。（取自國會頻道）數位發展部今年預算被刪減高達4成，綠營立委紛紛擔憂業務是否受到衝擊。（取自國會頻道）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今年預算被刪減高達4成，立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男報告業務概況，綠營立委紛紛擔憂業務是否受到衝擊，尤其影響資安、AI發展和打詐。黃彥男表示，很多重要國際會議無法參加，甚至好不容易爭取來的會員身份可能被中國奪取，衝擊我國的數位主權。

根據數發部資料，今年預算編列86.59億元，但遭刪減38.82億元，剩下50.77億元的法定預算，其中有17.25億元遭凍結，提交報告後始得動支，另出國預算遭全數刪減。

在被問及如何協助AI產業發展時，黃彥男表示，數發部去年已打造「算力池」，讓中小企業免費申請使用，今年原本打算加購GPU、供更多企業使用，但因為經費不足，只能維持去年規模，導致服務的家數有限。

民進黨立委許智傑表示，數發部預算是被刪最慘的，「我們必須嚴正抗議、大力宣導，這是提供全國中小企業做AI應用需要的設備，現在都被刪掉，數發部沒辦法再擴充。」他建議黃彥男先把相關規劃做好，經費再一起想辦法，看能否追加預算。

民進黨立委林楚茵也詢問，數發部預算被刪減慘烈，主要影響資安、數位韌性、AI發展和打詐，資安的國際交流很重要，包含黑帽駭客會議、國際資安大會（RSA）等，有些立委主張視訊就可以，但很多會議根本不開放遠距參加，朝野立委都認同資安很重要，現在這些會議經費都被刪掉，在藍白聯手下，台灣的資安交流是否只能封閉在國內？

黃彥男回答，很多國際會議的確不能線上參與，甚至有些會議因為較敏感，進到會場時還要把手機交出來。此外，像ICANN（網際網路名稱與數位位址分配機構）舉辦的會議也很重要，事關我國網路主權，在申請域名時，「.tw」是要跟台灣還是中國申請，過去我們一直主張要在台灣申請，但如果數發部無法參加會議，有可能台灣的會員會被對岸奪取，衝擊我國的數位主權。

林楚茵提醒，因為這些會議陸續開放報名，如果預算真的如國民黨所言有機會追加，數發部要趕快送件；數發部連宣傳經費都被刪了，只能利用立院委員會傳達清楚，很多產業人士誤會數發部現在不做事，但其實數發部不是不做事、不交流，而是經費被刪。

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