和碩通訊產品出貨增溫 去年EPS寫3年高點

和碩2024全年每股盈餘6.34元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）今天公布財報，去年第4季三率三降、每股盈餘（EPS）1.4元，寫下近6年同期新低，主要是因為產品組合調整以及海外擴充產能增加費用支出，不過，2024全年每股盈餘6.34元、創下近3年高點，主要受惠於下半年通訊產品進入旺季，拉貨動能提升。

和碩2024全年營收1兆1253.49億元、年減10.5%，毛利率4.1%、年增0.4個百分點，營益率1.1%、年減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利168.77億元、年增7.4%，淨利率1.5%、年增0.2個百分點，每股盈餘6.34元、年增7.5%。

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和碩去年第4季營收3270.04億元，季增11.1%、年減4.4%；毛利率3.6%，季減0.5個百分點、年減0.2個百分點；營益率0.9%，季減0.3個百分點、年減0.4個百分點；歸屬母公司業主淨利37.37億元，季減13%、年減25.2%；每股盈餘1.4元，季減13%、年減25.5%。

和碩去年第4季通訊產品營收佔整體71%、資訊產品9%、消費性電子產品7%、其他13%，以絕對金額來看，通訊產品營收季增28%、年減5%、資訊產品季減19%、年增13%、消費性電子產品季減36%、年減33%。

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