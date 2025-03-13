中油三接月底試營運 永安漁港漁民怨受影響爭討補償

永安漁港討海人協會漁民今天對中油抗議喊話，要求中油對之後的三接營運做出補償配套。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中油在桃園市觀音區的第三座液化天然氣接收站，本月底將試營運，新屋區永安漁港在地漁民不滿中油在海上畫設眾多航道、警戒區，卻沒做規劃溝通就進行，永安漁港討海人協會理事長楊門圈說，三階外推方案影響漁民作業、漁獲量，中油對如何協助漁民或補償都不理睬、回應，因此今天召開記者會，漁民齊喊「中油鴨霸，還我大海」盼中油正視，對此，中油回應，針對三接營運之後的補償，將比照相關睦鄰規定，持續進行溝通。

永安漁船多艘漁船高掛抗議白布條。（記者黃政嘉攝）

漁船上高掛抗議白布條，楊門圈抗議三接工程除了造成漁民賴以為生的海域作業區變小，加上三接工程破壞藻礁生態、淤沙情況惡化，影響捕漁船進出港。他表示，漁民年漁獲量從2017年的47萬多噸，到去年銳減剩17.9萬公斤，還有工程期間防波堤的照明設施也沒做得很好，漁民出海得冒著危險的路程作業，種種問題希望中油解決，但都得不到回應，楊門圈原規劃今天要帶媒體上船出海，看中油三接工程狀況，因天候不佳作罷，中午時，漁民已看到中油液化天然氣載運船開至觀塘工業港。

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協會漁民林智偉表示，感覺中油沒把漁民放在眼裡，對年輕一輩來說，捕魚得養家活口，中油把海域都佔走，漁民該何去何從？希望中油站在互相的立場，敦親睦鄰，互助合作。

台灣中油股公司發言人林珂如表示，針對漁貨量減少的現象，經中油調查，不只桃園，整個台灣近海的漁業，都面臨同樣問題，原因包括氣候變遷、過度捕撈、棲地改變還有外來種侵入等因素影響所致。有關漁民補償部分，施工前已將漁業權的補償費用給在地漁會，至於施工期間的補償費用，2023年3月、6月也有提撥包括原來方案跟外推方案的補償金給中壢區漁會，這次針對三接營運之後的補償，中油也持續比照相關睦鄰規定，跟協會進行溝通。

對此，楊門圈則說，漁業權補償費應是東鼎液化瓦斯公司與台電等方給的補償，與中油應毫無關係。

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