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經濟衰退疑慮引發股市重挫？楊金龍：川普行情降溫、進入cool down時刻

2025/03/13 13:58

中央銀行總裁楊金龍表示，目前只是川普行情降溫，是一個「cool down」時刻，沒有特別壞。（記者廖振輝攝）中央銀行總裁楊金龍表示，目前只是川普行情降溫，是一個「cool down」時刻，沒有特別壞。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期美股慘遭血洗、台、日、韓股市也接連重挫，有立委質詢，是否因美國總統川普關稅政策擴大，引發市場有經濟衰退疑慮？對此，中央銀行總裁楊金龍表示，市場確實瀰漫一股這樣的氛圍，目前只是川普行情降溫，市場樂觀情緒的修正，是一個「cool down」時刻，沒有特別壞。

國民黨立委林德福質詢，川普上任兩個月，美國、日本、韓國股市都出現相當大跌幅，台股跌到21000點，這是否關稅戰導致台股提前反應？

楊金龍說，這是川普行情慢慢降溫，美股在做一個修正，因為先前漲太高，台灣與全球股市都受到川普不確定影響，都在回檔。

楊金龍回應民進黨立委李坤城質詢時表示，川普上任前市場對於川普交易非常樂觀，包括美國股市、美元、公債殖利率紛紛大漲，最近樂觀情緒慢慢在修正，「我個人解讀是回到去年9月、沒有特別壞」。

林德福質詢，川普關稅政策傷敵一千自損八百，為何川普敢這麼做，美國優勢在哪裡？目的何在？

楊金龍說，美國是全球最大消費國、貿易赤字也非常大，川普利用關稅達到貿易平衡目的，主要還是國安戰略，川普希望製造業回流，講求公平交易，因為美國貿易赤字，川普總覺得貿易順差國家都佔他便宜， 還有邊境安全等。

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