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搶手！彰化農地脫標率近7成 6坪小地溢價41％創紀錄

2025/03/13 12:39

彰化縣完成今年首次重劃區農地標售，面積小、總價低，吸引不少買家進場，不乏鄰近地主買來擴大農業經濟。（圖縣府提供）彰化縣完成今年首次重劃區農地標售，面積小、總價低，吸引不少買家進場，不乏鄰近地主買來擴大農業經濟。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府完成今年首次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，21筆農牧用地共成交14筆，脫標率逼近7成，標售總金額達1679萬7379元。這筆收入將全數挹注農地重劃區抵費地專戶，用於未來農水路維護修繕。

此次土地標售以小面積、低總價最受青睞，吸引民眾進場搶當地主。地政處表示，此次標售脫標土地中，僅1筆超過1000平方公尺，其餘多數不到400平方公尺，多由鄰近地主搶標，以擴大農耕規模。其中，有2筆土地更被鄰地農民行使優先購買權成功標下，後續縣府將依法協助地主將新標得土地與原有土地合併，增加農業經濟使用效益。

值得注意的是，埔鹽鄉大廉埤重劃區東榮段農地成為此次標售中最低價的土地，最終以4萬5000元成交，僅比底價多出200元；而標售土地中競爭最激烈的和美鎮新忠農地重劃區忠明段一筆農地，面積1039平方公尺（約314坪、約1分多地），經過2人競爭後，以707萬7980元標出，較底價高出96萬多元，溢價率15.8%。

和美忠明段這筆農地，農地條件佳，土地可單獨開發農業用途，且距離國道3號近，交通便利，仍有人願意用較高價槍搶標。此一情況，也凸顯農地與住宅地，地段為王。

相較於和美具交通優勢的農地標出高價，另一筆溢價率高達41.2%農地，福興鄉曾厝段農地重劃區的三元段，面積21平方公尺（約6.3坪）250萬元得標，比底價高出73萬元，價格賣得不錯，也具地段優勢。

同樣高溢價率的還有芳苑鄉路上北農地重劃區芳頂段263平方公尺的農地，52萬6000元得標，高於底價15萬多元，溢價率42%。

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