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台股近期多震盪 高息型ETF抗跌受關注

2025/03/13 12:33

台灣加權指數近1個月下跌4.19%，突顯高息型ETF的抗跌性與成長潛力。（圖由富蘭克林華美投信提供）（台灣加權指數近1個月下跌4.19%，突顯高息型ETF的抗跌性與成長潛力。（圖由富蘭克林華美投信提供）（

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到美股近期大幅下跌影響，台股連帶遭受重挫，加權指數自月初以來跌幅超過4.19%，今年以來更下跌3.29%，市場資金明顯出逃。過去表現亮眼的市值型ETF如元大台灣50（0050）等，近1個月跌幅超過8%，與高息型ETF的抗震表現形成強烈對比。

截至2025年3月12日，來自投信投顧公會、CMoney及Lipper的數據顯示，富蘭克林華美臺灣永續高息ETF（00961）近月報酬率達到3.3%，顯著優於同類型產品。大華優利高填息30 ETF（00918）、群益台灣精選高息ETF（00919）、富邦特選高股息30（00900）及元大台灣高息低波ETF（00713）的近月報酬率分別為2.8%、2.3%、1.7%和1.4%。

進一步分析，00961在近3個月及今年以來的報酬率分別為3.7%和3.4%，持續領先市場。相較之下，台灣加權指數近1個月下跌4.19%，突顯00961在市場波動環境下的抗跌性與成長潛力。

專家指出，在市場震盪時期，具備穩健配息特性的高股息ETF或相關產品，通常表現相對抗跌。隨著台股股東會旺季來臨，市場焦點轉向高股息題材。展望後市，專家認為，台股短線可望醞釀反彈，有機會挑戰2萬3000點。建議投資人可把握回檔機會，逢低布局高息型ETF，降低投資組合波動，同時享有股息收益。

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