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「億萬富翁」之城 三角窗店面乏人問津原因曝

2025/03/13 12:37

圖左是華城市場一間三角窗店面出租；圖中是地檢署對面一間大樓三角窗店面；圖右為中山路與惠來街口一間三角店面。（記者顏宏駿攝）圖左是華城市場一間三角窗店面出租；圖中是地檢署對面一間大樓三角窗店面；圖右為中山路與惠來街口一間三角店面。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市號稱「億萬富翁」最多的城市，這裡的「三角窗店面」寸土寸金，過去一旦有人釋出，立即引發瘋搶。但員林市近年來「閒置」的三角窗店面越來越多，有的「租招條」貼了快1年仍乏人問津。這些「三角窗」金店面不乏市場知名品牌進駐，最後仍黯然退場，「員林三角店面」為何不再吃香？地方人士直指，店面人力招募困難，其次店面前無機車停車格，最後則是權產不清，暫且停租。

位於中山路與華成市場口的「101文具商城」屬於直營店，去年中即不再續租，今年初貼出租條，至今仍未有動靜；位於彰化地檢署正對面的「全家超商」自去年底關門後，卸下招牌不再營業；位於中山路與惠明街口的85度C咖啡前年收攤後曾關門招租，近日甫由「呷尚寶」接手營運。

上述僅為市區內較具規模的「三角窗」店面，租金動輒10萬元起跳，但眼尖的民眾發現，員林市區類似的三角窗金店面出租越來越多，跟過去「大家瘋搶」的盛況大相逕庭。

一名游姓房仲業者說，以現今員林市的情況來說，三角窗開餐廳最適合，但餐廳的廚師或雇員難請，就算老闆有錢開一間氣派的餐廳，面對節節高漲的工資，經營難度倍增，除非有強勢連鎖品牌進來。

游先生表示，現今開餐廳為擴大營利，一定要搭配外送，但許多三角窗店面都沒有機車停車格，除非房東能協調公所在店門前劃幾格專供外送員停放的停車格，才能吸引店家進駐。

游先生說，三角窗產權不清是最普遍的情況，員林號稱「億萬富翁」最多的城市，但「老一輩的億萬富翁」離世，「金店面」留給誰？成為家族的難題。例如有些店面在老人家離世前，為安撫子女，便出現金店面地權屬於兒子，產權屬於女兒的情況。而店家若想租，裝修門面、水電，都要申請文件，一下子要找兒子，一下找女兒，非常不便，如果兒女失和，店家更可能淪為夾心餅，什麼都做不成。

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