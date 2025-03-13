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焦點股》新漢：揮軍輝達GTC 猛攻漲停

2025/03/13 11:49

新漢宣布揮軍輝達年度GTC大會，今日盤中股價猛攻漲停。（新漢提供）新漢宣布揮軍輝達年度GTC大會，今日盤中股價猛攻漲停。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）昨日宣布揮軍輝達（NVIDIA）年度GTC大會，聚焦AI機器人控制器、智慧車載電腦與應用於交通運輸系統的備援電池模組（BBU），今日在買盤加持之下，截至上午11時35分暫報漲停價95.7元，成交量4121張。

新漢指出，旗下AI機器人控制器的模組化設計，可應客戶需求彈性擴展功能，有助於更加靈活的部署機器人，滿足各類新世代應用需求，此外，智慧車載電腦也能提供即時AI推論能力，適用於大眾運輸、客用車載與軌道系統，並搭配配備援電池模組保障電腦運行不中斷，當主電源故障時將自動切換至備用電池。

新漢後續將不斷強化終端「軟體定義邊緣運算」解決方案在垂直領域的AI技術布局，並持續融入輝達的技術，拓展運算平台產品線，提升智慧物聯網場域的多元選擇與效能，協助客戶快速打造高效的AI應用系統，以順利推動數位轉型，進而帶來更便利、更安全的智慧生活環境。

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