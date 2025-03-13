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台塑新智能全台最大彰濱電芯廠量產 董座王瑞瑜：台製電芯可免國安問題

2025/03/13 11:51

台塑新智能董事長王瑞瑜（中）率領一級主管，宣布彰濱電芯廠完工生產。（記者張慧雯攝）台塑新智能董事長王瑞瑜（中）率領一級主管，宣布彰濱電芯廠完工生產。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑新智能今日正式宣布，投資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，這是全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。董事長王瑞瑜表示，台灣9成以上電芯都是靠進口，台製電芯才能免除國安問題，總經理劉慧啟也表示，目前包括電動車、AI電池系統等都已取得訂單。

王瑞瑜指出，台塑新智能電芯廠產線高度自動化，已接獲大規模儲能系統訂單，今年將陸續出貨電動車用電芯，同時，台塑新智能已啟動二期擴建 計畫，開發多元容量電芯及關鍵產品，擴展新能源版圖。

王瑞瑜表示，全球儲能與電動車產業持續成長， 台塑新智能2023至2024年建廠期間，提前掌握市場動態與訂單，目前已確認出貨規模涵蓋100MW/350MWh大型儲能案場、電動大巴量產電池包與電動物流車測試電池包等，更憑藉台灣國產優勢搶占全球AI商機，成功研發美國資料中心專用UPS電池系統，強勢進軍AI市場。

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