傳台積電組隊救火英特爾？公平會：已在備戰

公平會今日赴公平會備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據外媒報導，台積電（2330）向輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）等重量級國際大廠提議成立合資公司，投資英特爾（Intel）晶圓廠。此事若成真，可能需向公平會申報。公平會代理主委陳志民今日表示，此事目前只是媒體傳言，不過公平會已在準備，「一定有能力審查」。

根據外媒報導，台積電向輝達、超微半導體（AMD）與博通（Broadcom）提議成立合資公司，「救火」英特爾，且稱台積電最多可能持股50%，不過相關公司都沒有評論此傳言。

請繼續往下閱讀...

按照台積電等相關公司的龐大量體，若涉及合資、收購股權等行為，依照我國「公平交易法」規定，必然需向台灣、美國競爭主管機關申報，意即要我國公平會未禁止才可結合，公平會因此被專家稱為「最後一道防線」，也引起朝野立委關注。

今日公平會赴立法院備質詢。民進黨立委陳亭妃、民眾黨立委張啓楷質詢時都詢問此事。陳志民則回應，此事尚未證實，公平會也未收到相關資訊；若數家公司合作模式符合法規標準，就會按照結合案件標準審查，科技產業結合案並會特別將「創新因素」納入考量。

陳志民也指出，公平會持續觀察後續發展、並事先做準備，社會大眾關心的議題公平會都能審查，也一定有能力審查。不過，陳也指出，若此案不涉及合資或收購股權，而只是在他國設立子公司，就不符合「公平法」定義，意即就不會存在公平會的角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法