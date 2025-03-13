替中共國企子公司在台私設研發中心 2台男違反兩岸人民關係條例起訴

志合訊息公司實際負責人陳俞。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕原本在輔信科技公司筆電電腦研發部門擔任總經理的陳俞與副總經理陳志賢，被挖角到中共國有企業中核集團旗下同方股份有限公司的子、孫公司擔任要職，竟涉嫌未經經濟部投審會許可，於2014年在台北市內湖區設立志合訊息有限公司，在台私設研發中心，挖角我國工程師，進行筆記型電腦研發及設計等業務，台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴陳俞、陳志賢2人。

檢方調查，同方股份有限公司原隸屬中共國營企業清華控股公司，2019改由中共國營企業中核集團控股；其中，計算機與多媒體產業本部，於2010年在香港成立百分百子公司同方國際信息公司，再由子公司成立百分百持股孫公司中國同方信息科技（蘇州）公司、同方國際信息科技（深圳）公司及同方計算機（蘇州）公司。

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檢方調查，同方國際信息公司自2014年開始從事筆記型電腦相關產品的全球研發、設計、製造、營運及銷售業務，為了強化設計研發能力，遂於同年挖角陳俞及陳志賢2人，讓陳俞出任國際同方信息及同方國際蘇州公司的總經理，並擔任同方深圳、同方計算機蘇州公司董事；陳志賢則出任國際同方公司副總經理。

檢方調查，2014年間，陳俞及陳志賢依同方公司指示，以同方國際公司名義，向經濟部投審會申請在台設立志合訊息公司，被駁回後；2人仍於同年8月14日在台設立志合訊息公司，由陳俞擔任實際負責人、陳志賢登載擔任代表人，作為同方公司筆記型電腦在台研發中心，由同方公司以其子公司同方國際、孫公司同方國際蘇州公司提供資金。

檢方調查，志合公司以同方公司名義，在台徵才，進行筆記型電腦的研發、設計業務，再由同方國際蘇州、同方計算機蘇州公司位於中國蘇州的工廠生產。

檢方調查後依未經主管機關許可在台設立公司或辦事處而在台從事業務活動罪嫌起訴2人；至於不法所得則以2人獲得的薪資及獎金計算，陳俞部分約2890萬餘元、陳志賢約367萬餘元。

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