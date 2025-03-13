不分拆？英特爾新CEO預告將堅持代工計劃

英特爾新執行長陳立武表示，將堅持晶圓代工計劃。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）週三（12日）表示，將堅持前任執行長所推動的晶圓代工計劃，同時誓言要從過去的錯誤中汲取教訓。

《彭博》報導，英特爾週三任命陳立武為新任執行長，下午與員工會面之前，陳立武向員工發送了一封信件，內容概述了自己對於這家深陷困境的晶片製造商的計劃。其中，陳立武透露，將繼續努力為英特爾打造成一家頂尖的代工廠。

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陳立武在英特爾官網發佈的信件表明，將努力恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，將自己打造成世界一流的代工廠，並讓客戶感到前所未有的滿意，這正是團隊重塑英特爾未來時面臨的要求。

到目前為止，英特爾的晶圓代工計劃已讓這家老牌晶片大廠付出巨額代價，並導致前執行長季辛格（Pat Gelsinger）下台。

由於市場預期英特爾將分拆代工業務，公司股價自上（2）月開始回升，儘管目前仍沒有明確性號表明，陳立武將帶領英特爾走向新的方向，但初步跡象顯示，投資人看好陳立武接班，任命消息公佈後，英特爾盤後股價狂飆逾10％。

堅持推動代工策略代表英特爾要持續與晶圓代工龍頭台積電（2330）競爭，台積電目前仍在這一領域佔據主導地位，為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和超微（AMD）等客戶生產晶片。

從公司歷史來看，英特爾多半只為自己生產晶片，而沒有為外部客戶代工，該公司數十年來在產業中的主導地位建立在尖端製造技術與內部設計的產品緊密結合的基礎上，但現在這種優勢已明顯減弱，台積電早已掌握更先進的製程技術。

Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）表示，陳立武是否會分拆代工和晶片設計業務仍是一個懸而未決的問題。英特爾必須選擇採取這項措施，或是證明自己能夠生產出更好的產品。

近日，市場也傳出台積電在內的公司可能成立合資企業來接手英特爾的代工部門，包括川普政府成員也提出相關想法，不過部份分析認為，台積電剛宣佈擴大美國投資，表明該公司不打算實踐這個想法。

致力推動英特爾代工業務的前執行長季辛格因為能成功執行轉虧為盈的計劃，在去年底「被退休」，並在2月離開董事會。在季辛格的計劃下，英特爾從美國《晶片法案》獲得近80億美元（約新台幣）的聯邦撥款，但這筆資金取決於公司是否能達到某些製造目標，然而英特爾已經開始延後相關計劃。

即使堅持代工業務，英特爾也可能繼續放緩製造業的擴張步伐，季辛格離任後擔任臨時執行長的辛斯納（David Zinsner）表示，英特爾不會增加產能，除非需求充足。但即使是維持英特爾現有的工廠也是一筆龐大的支出。英特爾去年虧損192億美元（約新台幣6332.1億元），預計虧損至少將持續到9月當季，隨著資本支出和研究成本不斷攀升，英特爾的收入卻下降。

展望未來，陳立武沒有透露太多具體的細節，但他表示，將創造一個「新的英特爾」。陳立武指出，公司將從過去的錯誤中汲取教訓，利用挫折來堅定決心，選擇採取行動而不分心，以充分發揮英特爾的潛力。

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