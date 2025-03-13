英特爾任命首位華人執行長 ! 美4大半導體巨頭全由「華人掌舵」

英特爾宣布新CEO陳立武，美國4家半導體巨頭CEO均為華人。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體廠英特爾（Intel）在一系列管理層動盪之後，正式宣布任命陳立武為公司新任CEO，這是英特爾歷史上第一位華人執行長。據報導，隨著陳立武執掌英特爾，現今美國4大半導體巨頭的執行長全由華人掌舵，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、博通（Broadcom）執行長陳福陽。

據報導，美國的晶片企業裡，由華人掌舵，除了晶片企業4大巨頭外，還有MPS芯源系統執行長邢正人、安霸（Ambarella）執行長王奉民、邁威爾（Marvell）創辦人周秀文。

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據了解，輝達執行長黃仁勳和AMD執行長蘇姿丰均出生於台灣，各自在10歲和2歲時移居美國。安霸執行長王奉民也出生於台灣，從台大電機系畢業後赴美念書，後來到矽谷創業。

至於陳立武出生於馬來西亞華人家庭，在新加坡長大後移居美國；博通CEO陳福陽出生於馬來西亞檳城，邁威爾科技創辦人周秀文是出生印尼雅加達的華人家庭，MPS芯源系統CEO邢正人則是中國上海人。

截至美股12日收盤，英特爾市值為891.93億美元（約新台幣2.93兆元），輝達市值為2.83兆美元（約新台幣93.2兆元），博通市值為9104.25億美元（約新台幣30兆元），AMD市值為1635.63億美元（約新台幣5.3兆元）。

MPS芯源系統市值為284.38億美元（約新台幣9371.3億元），邁威爾市值為604.41億美元（約新台幣1.99兆元），安霸市值21.69億美元（約新台幣714.7億元）。

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