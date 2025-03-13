市場動盪不安！美銀：「它」是科技股中的避風港

美銀指出，軟體產業長期以來在經濟動盪時表現相對穩健，因此值得關注。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期市場的劇烈波動，導致多家大型科技公司股價暴跌，但對於尋求防禦性投資的科技股投資人而言，軟體類股可能提供一定程度的安全性。美國銀行（Bank of America）指出，軟體產業長期以來在經濟動盪時表現相對穩健，因此值得關注。

美國銀行週三（12日）在報告中指出，在經濟衰退環境下，建議關注基礎設施與後台應用平台供應商，因為這類支出較具抗跌性，例如微軟（MSFT）、甲骨文（ORCL）、CCC Intelligent Solutions（CCCS）以及 Workday（WDAY）。

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近期，由於白宮宣布新關稅政策，加上一連串令人失望的經濟數據，市場對衰退的擔憂升溫。納斯達克100指數（Nasdaq 100）在週一（10日）一度跌至修正區間。

然而從過去歷史數據來看，軟體族群在經濟疲弱時期，通常能保持較強的韌性。在2008年金融危機時，軟體族群的營收或帳單在經濟衰退持續2至3季後，才會明顯放緩。美銀解釋，這是因為企業IT預算的縮減，往往需要一定程度的時間，才會反映在實際支出上。

此外，關稅對軟體產業的直接影響相對有限。美銀認為，電子商務供應商將受到最大衝擊，並點名 Shopify（SHOP）、Global-E Online（GLBE）與 BigCommerce（BIGC）為最具風險的個股。

儘管市場擔憂加劇，但整體來講，美銀仍認為美國經濟不太可能步入衰退，並強調軟體產業的基本面仍然穩健。

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