延續拜登政府行動 FTC推動對微軟反壟斷調查

美國聯邦貿易委員會正在推進對微軟的大規模反壟斷調查。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦貿易委員會（FTC）正在推進對微軟（Microsoft）的大規模反壟斷調查，這項調查是在拜登政府執政的最後階段所啟動，隨著執政團隊交接，FTC延續相關調查行動，也表明美國總統川普（Donald Trump）任命的新主席弗格森（Andrew Ferguson）將優先審查科技巨頭。

《彭博》報導，FTC在去年底向微軟發出類似於傳票的民事調查要求，根據文件副本，監管機構要求微軟交出有關公司AI營運的大量資料，包括訓練模型和獲取數據的成本，這些資料最找可以追溯到2016年。監管機構尋求了解微軟資料中心的詳細資訊，為滿足客戶需求尋找足夠運算能力的情況，以及公司軟體授權的作法。

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據知情人士透露，FTC工作人員在過去這幾週持續進行調查，與公司和其他團體會面藉此收集資料。FTC也正在審查微軟在與AI新創OpenAI達成協議後，削減自身AI專案資金的決定，這可能被視為損害蓬勃發展的AI市場競爭。

知情人士表示，自從啟動調查以來，1家公司經常收到FTC詢問關於微軟在授權方面做法的問題，FTC和該公司律師討論了監管機構可以在更全面、更正式的請求中要求提供那些資訊。這家公司在幾週前也收到一份較短的問題清單，要求該公司提供他們向其他監管機構提交的文件。知情人士也補充，FTC正進一步尋求有關微軟將在今年稍後生效的許可規範變更資訊。

FTC在資訊需求中表示，希望確定微軟從其他業務部份獲得的利潤是否使該公司比其他AI公司更具優勢。FTC也希望了解，微軟資料中心容量限制的詳細資訊，以便更好了解雲端運算服務背後的成本，這些細節將有助於監管機構決定是否提起訴訟。

自從收到FTC的要求以來，微軟試圖縮小被要求提交的資訊範圍，這是接受監管機構調查公司的典型舉動，這類大範圍的反壟斷調查可能需要耗費數年時間，且並不是每次都走到訴訟這一步。

微軟發言人豪雷克（Alex Haurek）表示，目前正在與監管機構合作。針對報導，FTC則未回應。弗格森領導的FTC從前任主席麗娜汗（Lina Khan）手中接手了多起大型科技公司案件，包括針對Meta和亞馬遜（Amazon）的案件。

要微軟提供更多資訊的要求，其中多數問題與微軟的軟體產品授權有關，特別是雲端運算業務。競爭對手稱，微軟的授權條款以及該公司將旗下熱門的生產力、安全軟體與雲端產品綑綁銷售的做法，讓他們更難競爭。

大約3分之1的問題則集中在為AI業務上，凸顯了新興技術對於這家科技巨頭的重要性。FTC提出這些要求背後的原因是，人們擔心微軟在決定投資OpenAI， 並大量學習其GPT軟體後，取消了自己的部份工作，進而消除了潛在的競爭。

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