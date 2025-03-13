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中國連鎖餐廳「剩菜回收再賣顧客」! 中媒揭惡行

2025/03/13 14:09

中媒揭中國連鎖餐廳惡行，將顧客剩菜回收再銷售。（擷取自中國社交平台）中媒揭中國連鎖餐廳惡行，將顧客剩菜回收再銷售。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國再爆新食安問題，最新的重災區包括預先包裝的麵包，及連鎖餐廳將剩菜回收再販賣等事件，全部登上中國社群熱搜，眾多網友紛紛熱烈回應。據報導，近期中國黑貓投訴平台數據顯示，關於包裝麵包發霉、蟲子、異物等投訴超過7000則，涉及當地多家知名的暢銷麵包。

中媒《新京報》揭發，在中國被稱為中國餐飲品牌成功典範的連鎖企業「楊銘宇黃燜雞」，將顧客食用後的剩菜回收再加工販賣的事件。該報記者暗訪了多家楊銘宇黃燜雞米飯加盟店後發現，該餐廳使用已經存放多天的發酸食材，並將隔夜發黑的牛肉加色素後冒充新鮮牛肉，還將顧客食用後的剩菜回收再加工販售等食安問題。

根據楊銘宇黃燜雞官網顯示，中國加盟城市已經超過500家。《南方都市報》報導，截至2024年9月，楊銘宇黃燜雞米飯在全中國擁有2703家門市。

在「楊銘宇黃燜雞」回收剩菜的這則新聞裡，網友留言回應高達1300多則。有中國網友表示，「中國60%的餐飲店都是這樣」、其他網友則回「你膽量太小了，是90%」。其他網友稱「如今，還有多少良心飯店」、「有專門的調味料，能讓豬肉都能飄出牛肉味」。

另外，中國受歡迎的包裝麵包近期投訴大量攀升，多家知名麵包軍上榜，其中一家豪士麵包，就曾在2023年12月因「黴菌超標」上了中國社群熱搜。中媒指出，在2018年至2023年間，豪士品牌的麵包產品，幾乎每年都出現黴菌檢測不合格的通報。

中國研究報告顯示，2022年中國烘焙食品市場規模為2847.14億人民幣、年增10.17%，與此同時，商用烘焙設備市場規模僅43.86億人民幣，成長率僅6.82%。專家指出，無論是市場規模還是自動化設備的滲透率，都遠不及烘培行業的擴張速度，加上大量良莠不齊的中小商家湧入，還有違規的工廠，都是導致中國烘培業食安層出不窮的原因。

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