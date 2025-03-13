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叫車平台Grab創辦人警告：不擁抱AI的人將被AI取代

2025/03/13 14:39

Grab創辦人警告，不擁抱AI的人將被AI取代（路透）Grab創辦人警告，不擁抱AI的人將被AI取代（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不擁抱人工智慧（AI）的人，將被AI取代，叫車平台創辧人陳炳耀（Anthony Tan）表示，公司和員工應該擁抱人工智慧，因為它可以透過提高生產力和節省時間「讓你變得超人」。

CNBC報導，根據世界經濟論壇的《2025年未來就業報告》，多達40%的雇主計劃因人工智慧而縮減員工規模。報告中調查的一半雇主表示，他們計劃根據人工智慧重新調整業務方向，86%的雇主預計到2030年人工智慧技術和資訊處理將徹底改變他們的業務。

陳炳耀正全力推動將人工智慧融入他的商業和個人生活，他指出，公司中不接受人工智慧的人將被接受人工智慧的人所取代，這同樣適用於公司，我堅信如果你接受這一點，它不僅會讓你變得超人，還會讓你的公司變得超人。

他補充，「人們不應該害怕人工智慧。我們應該擁抱人工智慧，幫助我們所有的工人、所有的日常企業家成為超人」。

他說，隨著公司的發展，我們現在所做的就是，我成為超人是不夠的，我需要考慮讓7000多人都成為超人，其中包括停止Grab的所有正常業務，並進行為期9週的「生成式AI衝刺」，以開發能夠改善司機、供應商和客戶體驗的AI功能。

他說，這不僅有助於企業發展，同時也有助於推動賦予日常企業家權力的願景。

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