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不是輝達！美銀在經濟衰退期只看好這檔AI 華爾街已進場

2025/03/13 10:04

美銀表示，即使在經濟衰退期間，Salesforce仍然會繼續成長（路透）美銀表示，即使在經濟衰退期間，Salesforce仍然會繼續成長（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股受到關稅、經濟衰退等不確定性因素衝擊，近期拉回整理，不過，美銀表示，即使在經濟衰退期間，Salesforce仍然會繼續成長，CNBC投資俱樂部投資主管表示，科技股具有從賣超水平反彈潛力，我們在上週已進場買進更多Salesforce股票。

CNBC報導，美銀在週三的1份報告中表示，Salesforce是其在任何環境下都會推薦的股票之一，因為很可能「從有形的人工智慧產品週期中看到不斷增長的收入貢獻」。

美銀分析師指出，從歷史上看，軟體集團在經濟衰退前的幾個季度表現得更為強勁，美銀指出，通常要經過2到3個季度的經濟衰退，該行業才會出現收入放緩的情況，主要原因在於資訊科技預算需要一段時間才能「在企業內向下調整」。

分析師表示，Salesforce等應用平台供應商，透過其電子商務和行銷產品面臨關稅風險，不過，美銀認為，Salesforce的規模和產品多樣化將使關稅驅動的需求逆風，對收入模式的影響較小。

Salesforce週三宣布佈承諾未來5年向新加坡投資10億美元，表明其致力於加速該國的數位轉型和採用Agentforce（該公司的1套工具，用於建立無需人工干預即可完成任務的人工智慧助理），如自動化某些客戶服務任務（例如更新晚餐預訂）就是1個例子。

CNBC投資俱樂部投資組合分析主管傑夫馬克斯表示，我們一致認為軟體股具有從超賣水平反彈的潛力，因此，在1週前購買了更多Salesforce股票，因為我們堅信Salesforce的人工智慧業務正在蓬勃發展，這將推動其股價隨著時間的推移而走高。

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