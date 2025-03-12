央行鬆口！若台鐵票價、水電調漲 今年CPI恐上修至2％以上

中央銀行總裁楊金龍表示，若台鐵票價、水電調漲，央行恐上修今年CPI至2%以上。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍明日將赴立法院財委會報告，楊金龍表示，今年1至2月通膨率維持緩步回降趨勢，預期今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率有望續降至2%左右，但是若考慮未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，則央行對今年CPI年增率預測值可能會略微上修至2%以上。亦即，在通膨居高情況下，央行今年幾乎沒有任何降息機會，甚至有可能必須考慮是否再度升息。

楊金龍指出，受春節落點不同之比較基期因素影響，今年 1、2 月通膨率上下波動較大，1 至 2 月 CPI 及核心 CPI 年增率分別為 2.12%、 1.61%，維持緩步回降趨勢，上漲主因食物類價格走升、房租調 高、個人隨身用品價格及耐久性消費品價格上漲。

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楊金龍說，今年最低工資及軍公教薪資調高，加上碳費開徵，惟預期國際油價趨跌，且國內服務類價格漲幅可望維持緩步回降趨勢，台灣 CPI 年增率將續降至 2%左右。

國內外主要機構對本年台灣 CPI 年增率預測值介於 1.70%至 2.30%，平均為 1.95%。

國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事 業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等為影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。

然而，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，則央行對今年CPI 年增率預測值可能略上修至 2%以上。

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