名師解盤》吳裕民：衰退疑慮引發美股賣壓 留意低基期、高股息

聯邦投信投資長吳裕良（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國關稅不確定性以及反覆性高，市場以負面反應，加上俄烏戰爭協商破局後又再度展開談判，烏克蘭的和平看似變數仍大卻又帶有一絲期待；原本美國對加拿大、墨西哥和中國的新關稅要如期生效，但於3月12日，關稅壁壘進一步上升。美國將對所有進口鋼鐵和鋁產品徵收 25% 的新稅，無一例外， （川普於 3 月 11 日威脅要對加拿大金屬徵收 25% 的額外稅，由於加拿大總理、墨西哥及中國政府紛紛採取報復性關稅措施反擊，最終被取消）。經濟數據方面，美國非農就業人數新增僅15.1萬人，失業率為4.1%，皆差於市場預期，而美國財政部長表示美國將進入排毒期且美國總統川普也表示經濟可能陷入衰退，使市場擔憂全球景氣前景，美國金融市場陷入動盪。

經濟數據方面，2月台灣製造業採購經理人指數 （PMI）回升5.3至54，由緊縮轉為擴張，重回榮枯線50之上，創下半年以來高點，且未來6個月展望指數也連2個月擴張，續揚2.6至54.3，為去年8月以來最快擴張速度。中經院表示，2月PMI指數翻揚，主要是反映川普關稅政策使廠商提前拉貨，再加上中國景氣有復甦跡象的帶動。另外台積電宣布將再投資高達1000億美元於美國新設廠房與研發中心震撼台灣半導體業，後續動作將左右台灣半導體業的關鍵走向。

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台股方面，資金流向科技股以外的傳產族群或低基期或高股息之個股趨勢不變，如受惠於烏俄戰爭結束重建題材的散裝航運、鋼鐵、水泥及塑化等類股，或是產業展望佳的成衣及製鞋類股。由於台積電近期宣布的投資案，相關建廠設備公司也倍受關注，投資人可持續關注基本面佳但近期出現不合理修正之個股，電子股方面仍看好AI相關的半導體、伺服器、PCB及網通族群和蘋果概念股；傳產部分看好電力、運動休閒和機器人概念股。

今日（3月12日）收盤加權指數上漲207.27點，收在22278.36點，成交量3391.91億。近期短期地緣政治風險加上美國經濟衰退疑慮影響下，盤勢處震盪修正格局。

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