週三（12日）加權指數漲207.27點，收2萬2278.36點。（資料照）

1.台股週三（12日）指數開盤漲100.01點，在電金傳3大族群普遍走揚下，指數開高走高，隨著台積電買盤進場點火，指數漲幅擴大，大漲320點，來到2萬2391點，不過，在台積電逢高調節釋出，加上世芯、力旺等矽智財，及水泥、航運、塑膠等傳產股走跌，漲勢收斂，終場漲207.27點，收2萬2278.36點。

2.陽明（2609）2024年度營業收入2227.06億元，稅後淨利641.79億元，稅後EPS 18.38元，董事會決議配發現金股利每股7.5元，股息配發率40.8％，以週三％72.9元收盤價計算，現金殖利率10.2％。

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3.金寶（2312）2024全年每股盈餘（EPS）1.11元，較2023年的0.51元大幅成長117.64%，該公司決議擬配發現金股利0.6元。

4.長榮航（2618）2024年每股盈餘5.37元。董事會決議擬配發現金股利2.4元，股息配發率44.69%，以12日收盤價44.9元計算，現金殖利率5.3%。

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