電價喊漲央行恐預防式升息？吳東亮：可觀察聯準會動向再決定

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會預計月底召開，由於台電至今尚未獲得千億元預算撥補，民生、產業電價都很難不漲；工商協進會理事長吳東亮今12日表示，台電經營很辛苦，若要調漲電價是無可厚非，但將影響民生和工業用電；若可獲得補貼，將降低電價調漲的可能性，盼朝野能凝聚共識。

電價審議會本月舉行，揭曉4月新電價。吳東亮今受訪表示，為了AI、高科技和傳統產業發展，台灣需要有充分、安定、多元且價格合理和有競爭力的電力供應。

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吳東亮也坦言，台電很辛苦，以企業經營來看，台電若要調漲電價是無可厚非，但電價調漲牽涉民生和工業用電，建議朝野要好好討論、達成共識；他指出，台電如果可以獲得補貼，就可以降低調漲電價的可能性，但這仍須朝野凝聚共識，才走得下去。

另外，中央銀行將在3月20日舉行第1季理監事會，由於外界預期電價將調漲，央行很有可能採取預防式升息，但吳東亮強調，央行的決定有其考量，外界很難判斷，若從大環境來看，外界對川普的政策方向感覺混沌不明，許多人採取觀望，就連Fed也不例外，目前Fed尚未做最後的決定，待美國Fed決策後，「我們再來做決定，也不是壞事情」。

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