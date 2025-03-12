22歲女辭掉工作！每天「翻垃圾尋寶」 2年省逾160萬元

22歲的迪亞茲（Melanie Diaz）辭掉穩定的正職工作，決定當一名「垃圾桶尋寶者」（dumpster diver）。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一位22歲女子，毅然決然辭掉穩定的正職工作，決定當一名「垃圾桶尋寶者」（dumpster diver），她專門翻垃圾堆找可用的東西，稱自己短短2年省了5萬美元（約新台幣164萬元），而她要拿錢去環遊世界。

根據《紐約郵報》，美國佛羅里達州這名22歲的迪亞茲（Melanie Diaz）在社群平台上，看到其他人從商店和住宅中撿拾垃圾回收物的影片後，對專門翻找垃圾產生了興趣。

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2023年，迪亞茲在第一次尋寶時，發現了大量書籍、玩具和其他可重複使用的物品，這讓她決定繼續撿拾。在2年的時間裡，迪亞茲發現了各式各樣的物品，從衣物到家居裝飾，再到寵物食品，她每天花4到5小時撿拾物品。迪亞茲的收穫讓她完全不再花錢買衣物和其他日常所需品，她甚至意識到，自己不再需要全職的攝影工作，「自從我開始撿垃圾以來，我省了很多錢」，迪亞茲表示「我把省下來的錢用來環遊世界。」

迪亞茲表示最大的收穫來自TJ Maxx、Homesense和HomeGoods等居用品連鎖店的垃圾箱，她說Homesense是她去過的最好的商店，「因為我找到的所有東西上面都有標籤，所有物品都是全新的，我找到的大部分東西根本不應該被扔進垃圾箱。」

有些尋寶者會將找到的物品轉售，但迪亞茲選擇免費贈送給別人，讓大家可以利用它。她說「我真的很喜歡撿垃圾，你永遠不知道會找到什麼，每次都是驚喜。」

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