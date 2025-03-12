森崴能源旗下寶崴海事 獲1.5億美元國際聯貸案

正崴集團董事長郭台強（圖中）今日出席SFE拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約。寶崴海事董事長胡惠森（右三）、新光銀行總經理李正國（右二）及凱基銀行總經理許維銘（左三）、土地銀行企金部經理潘忞作（左二）共同簽約。（森崴提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴能源（6806）旗下寶崴海事工程今（12）日與凱基銀、新光銀和土銀共同舉辦國內首宗大型風機安裝船「拓進者號（Developer）」的國際聯貸案簽約典禮，總金額達1.5億美元，寶崴董事長胡惠森表示，此次船舶引進除將完成台電離岸風電二期的施工，更將加速未來亞太市場離岸風電的建置。

簽約儀式由正崴集團董事長郭台強、森崴總經理暨寶崴海事工程董事長胡惠森、凱基銀行總經理許維銘、新光銀行總經理李正國與土地銀行企業金融部經理潘忞作共同出席見證簽署1.5億美元的聯貸案。

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胡惠森指出，全球各國皆積極發展離岸風電，2024年台灣是中國以外，全球離岸風電新增裝置容量首度高居第一，加上AI能源需求與減碳趨勢，預計將迎來離岸風電的黃金10年，亞太地區的海事工程量能與相關船舶將相當吃緊，而寶崴團隊的專業度和稀有性，頻頻接獲國內外業者洽詢租用船隊的需求，形成市場一大商機，後勢前景樂觀可期。

寶崴海事表示，為執行台電離岸風電二期計畫工程進度，2024年購入關鍵船舶SFE Hercules（重吊船）以及SFE Pioneer（多功能支援船），2025年更將購入SFE Developer（風機安裝船）以及SFE Adventurer（鋪纜船），為建置台灣離岸風電產業完整供應鏈的巨大投資，仰賴國內銀行團的專業融資支持，以完成台灣離岸風電產業和銀行團緊密的合作模式。

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