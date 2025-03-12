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資安院2.0計畫啟動 推國家級漏洞獵捕、MIT資安標章

2025/03/12 14:40

資安院院長林盈達（左）宣布正式啟動「資安院2.0計畫」。（記者徐子苓攝）資安院院長林盈達（左）宣布正式啟動「資安院2.0計畫」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕國家資安研究院（資安院）是數位發展部下的行政法人，資安院院長林盈達今天宣布正式啟動「資安院2.0計畫」，以3大願景、8大業務為基礎，透過技術支持資安署各項工作。

資安署負責國家資安政策的推動與落實，資安院則專注於技術支持及研發創新，雙方將合作推動資安署未來4大重點工作：「建構全社會資安防禦韌性」、「提升關鍵基礎設施資安防護及韌性」、「壯大我國資安產業」及「推動新興資安科技應用及合作」。

林盈達表示，今年初接任院長後即擬訂「資安院2.0計畫」，推出8大重點業務發展方向，主要聚焦於「升級既有業務」與「擴展服務規模」兩大面向。

在「升級既有業務」方面，戰情牆系統將從管理層次提升至治理層次，整合各項資安治理指標。威脅情資蒐集方面，目擊情資AI關聯將從人工作業升級為自動化。對機關服務方面，則導入外網暗網曝險分析等自動化評鑑，並開發資安報表生成工具，提升資安管理處理效率，加速威脅偵測與應變時效，同時降低機關資安管理負擔。

在「擴展服務規模」方面，數位訊息分析技術研發業務將強化數位訊息研究，從純網路領域拓展至訊息生態系。在Team Taiwan合作中，資安院將扮演第三方角色，蒐集甲方在乙方資安防護下的曝險情資並產出報告，協助甲方評估乙方提供的服務水準。

同時，為提升台灣產品資安競爭力，強化產業安全韌性，將推動國家級漏洞獵捕計畫，並接軌國際標準推動MIT資安標章。針對關鍵基礎設施防護，資安院將提供評估、威脅狩獵及事件處理服務，協助機關辨識潛在風險與攻擊行為。

林盈達強調，面對地緣政治與國際秩序急遽變化挑戰，資安院將「構建國家數位安全堅實防禦基礎」、「打造Team Taiwan資安生態系」及「成為國家資安政策智庫」3大願景為基礎，建構資安即國安戰略2025的基本藍圖。

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