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高市府第1季土地標售3/26開標 地政局：6標6筆總底價逾16億元

2025/03/12 13:10

高市府第1季開發區土地標售公告，圖為援中段二小段54地號。（地政局提供）高市府第1季開發區土地標售公告，圖為援中段二小段54地號。（地政局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局公布今年度第1季開發區土地標售，共推出6標6筆優質建地，有鄰近大學、也有靠近交流道，還有美術館旁邊的，預定3月26日開標，合計總底價16億1905萬8239元。

地政局說明，高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境；本季釋出2筆土地，其中1筆住三土地面積約1164坪，地形方正臨大學西路，屬高雄大學第一排，近藍田公園及援中國小，為興建優質住宅大樓首選；另1筆住四角地面積約214坪，臨援中路、大學三十五街及楠海路，交通便利。

第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，具備交通、文教與休閒便利優勢；本季推出1筆住宅區土地，臨20米中正路及文安一街，面積約1305坪，可規劃興建優質住宅大樓。

第96期重劃區，位於仁武區仁雄路商圈周邊，附近有大灣國中及鼎金系統交流道，交通便利，生活機能完善；本次首次推出1筆558坪住二土地，臨12米大正路，附近有大豐公園及大灣國中，可興建住宅大樓。

中都重劃區串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆小面積土地，面積約17坪，近中都濕地公園及美都公園，區位條件佳；另林園農地重劃區推出1筆土地，供投標人多種選擇。

地政局指出，第1季土地標售作業已於3月12日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標，洽詢專線：（07）3373451或（07）3314942、高市地政局網站：https://landp.kcg.gov.tw/

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