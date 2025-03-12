股匯不同調！新台幣又貶回32.9元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕烏克蘭同意停火30天，加上台積電ADR由黑翻紅，激勵台股今日開低走高，大舉反彈，惟新台幣兌美元匯率仍在消化外資前一日賣股、匯出資金，市場也觀望美國今晚將公佈的通膨數據，早盤又貶回32.9元價位，中午暫時收在32.933元、貶值4.9分，台北外匯經紀公司成交量8.74億美元。

美國總統川普對加拿大祭出關稅措施引發加拿大報復，川普11日放話反制，將對加拿大進口鋼鋁課徵50%關稅，使美股再度破底，道瓊狂殺逾500點，不過尾盤傳來美烏會談樂觀訊息，烏克蘭同意30天的停火協議，使美股跌勢收斂。之後川普也收回對加拿大加徵關稅的報復行動。

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川普決策輕率、反覆，使金融市場大幅動蕩，不過台積電在連續多日慘跌後，今日終於回神，帶動電子股奮起，台股反彈逾200點。

新台幣匯價昨日在央行大戰熱錢，出口商逢低拋匯下，從逼近33元關卡拉回至32.8元價位，今早又貶回32.956元。

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