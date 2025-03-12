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焦點股》安馳：擬配發3元現金股利 股價走揚

2025/03/12 12:03

安馳擬配發3元現金股利，股價走揚（資料照）安馳擬配發3元現金股利，股價走揚（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳（3528）去年財報出爐，稅後淨利2.77億元，年增145.84％，每股稅後盈餘（EPS）為4.16元。財報利多，激勵今股價上漲，盤中最高達81.5元。

安馳今以75.9元開盤，盤中最高達81.5元，上漲7.1元、漲幅9.54%，連五漲，截至11點25分，股價暫報76.7元，上漲2.2元、漲幅2.96%，成交量1.64萬張。

隨著全球半導體產業逐步復甦，安馳受惠ADI、AMD等代理線終端客戶訂單需求與出貨量增長，帶動2024年全年營收為新台幣52.91億元，毛利率13％，年增2個百分點，營業利益3.28億元，稅後淨利為新台幣2.77億元，年增145.84％，每股稅後盈餘為4.16元。

安馳董事會昨通過盈餘分配案，擬將配發3元現金股利，配發率為72％，持續維持穩定的股利政策。

安馳2025年2月營收新台幣5.6億元，較去年同期成長77.05%，創歷年同期新高；累計1、2月營收新台幣11.4億元，年增38.16%。

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