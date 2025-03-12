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達里歐警告：美債務問題大 恐對全球經濟造成破壞性影響

2025/03/12 12:08

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）週三（12日）警告，美國債務面臨嚴重的供需問題，可能對全球經濟產生深遠的破壞性影響。

達里歐在《CNBC》節目上表示，首先要談的是債務問題，美國面臨非常嚴重的供需問題必須出售大量世界不願購買的債務。達里歐強調，此事迫在眉睫，且至關重要。這是達里歐對美國不斷增加的債務，所做出的最新一次嚴厲警告，目前美國的國債已經超過36.2兆美元（約新台幣1193.6兆元）。

達里歐指出，美國赤字需要從預期國內生產毛額（GDP）的7.2％，降至GDP的3％左右。達里歐補充，這是一件大事，市場將看到令人震驚的發展。最近幾天市場因關稅出現動盪，貿易政策的不確定性加劇了華爾街的不安，投資人則擔心醞釀中的貿易戰將對全球經濟造成影響。

被問到美國債務問題是否會導致一段時期的緊縮政策時，達里歐表示，這一問題可能導致債務重組，美國將向一些國家施壓要求購債，甚至切斷對一些債權國的支付。

達里歐表示，正如現在所看到，大多數人難以想像的政治和地緣政治轉變一樣，如果回顧歷史，就會發現事實上這些事情一再重演，市場仍會對一些事態發展感到驚訝，這和現在已經可以看到的事態發展一樣令人震驚。

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