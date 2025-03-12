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富采切入光通訊新品開發 感測劍指AI機器人

2025/03/12 10:39

富采看好今年集團節流工作將進一步收穫成效，後續的開源計劃將帶動營收、獲利結構脫胎換骨。（記者方韋傑攝）富采看好今年集團節流工作將進一步收穫成效，後續的開源計劃將帶動營收、獲利結構脫胎換骨。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕富采（3714）近年持續整合集團資源，全力投入高階LED應用領域，展開多項光通訊（CPO）新品開發設計導入（Design-in）專案，同時將旗下感測元件事業推向AI機器人供應鏈，管理層看好今年節流工作將進一步收穫成效，後續的開源計劃可望推動營收與獲利結構脫胎換骨。

富采目前已將光通訊定調為重要加值型應用，今年預計將旗下面射型雷射傳輸能力提升至50G至100G，並在短距離Micro LED模組方面攜手國際雲端服務供應商（CSP）、圖形處理器（GPU）大廠簽下新品開發設計導入保密協議。

此外，富采轉投資事業環宇-KY（4991）、鼎元（2426）同步聚焦長距離光通訊發射端、接收端技術能力，進一步為後續磷化銦（InP）傳輸解決方案預先鋪路，看好2026年至2027年、2031至2032年先後進入兩波熱絡的實際應用階段。

感測應用方面，富采已將不可見光導入血氧、血糖、心率等智慧穿戴產品，也正朝向AI機器人領域邁步，管理層看好未來機器人影像視覺系統將擴大技術融合（Fusion Technology）比重，無論是協作型機器人或是人形機器人，除了採用感光耦合元件（CMOS），也都必須使用雷射加以完善測距精準度，而集團也已繪製藍圖並將逐步實現。

關於列在富采「3+1」戰略當中的高轉換效率三五族太陽能電池與能源板，供應鏈指出，此類產品的終端應用牽涉到無人機、軍用地面接收站等國防產業，也是AI時代備受看好的應用層面；對此，富采基於產品性質較為敏感，強調暫時不便對外說明，不過相關規劃正如期進行當中。

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