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日月光攜手Ainos強化46座廠AI氣味數位化技術

2025/03/12 10:06

日月光攜手Ainos強化46座廠AI氣味數位化技術（日月光提供）日月光攜手Ainos強化46座廠AI氣味數位化技術（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）旗下的日月光半導體宣佈與AI驅動的氣味數位化領導廠商Ainos展開策略合作，攜手運用AI驅動的氣味數位化技術，打造日月光分布全球的46座全自動「無人工廠」更智慧、更安全、更可持續發展的工廠。

日月光半導體表示，策略合作是運用Ainos專利的AI Nose技術分析空氣中的化學成分（Smell IDs） ，提升製程效率、環境安全性，並確保符合ESG規範，進而顛覆傳統半導體製造模式。

日月光半導體指出，這次合作將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域。AI Nose 最初為醫療診斷中的揮發性有機化合物（VOC）偵測而開發，如今正擴展至智慧工廠領域。透過解析空氣中看不見的化學模式，AI Nose 能夠提升製造精度、減少浪費，並推動永續經營。

日月光半導體表示，在半導體生產中，空氣中的化學成分與揮發性有機化合物（VOC）的應用潛能長期被低估，儘管它們對製程穩定性、設備壽命及環境條件產生重要影響。此次合作將在日月光的智慧工廠導入AI驅動的VOC氣體偵測技術，將氣體轉化為數位數據，以偵測氣體微變化，優化製造流程，識別材料磨損、氧化與污染的早期跡象，實現預測性維護，提升環境監測，確保符合嚴格的 ESG 規範並改善工作場所安全。

日月光擁有46座全自動「無人工廠」，正進一步透過AI 驅動的環境智慧，強化先進製造系統。日月光執行長吳田玉表示，這項宣布進一步強化日月光在 AI 驅動製造、環境安全及 ESG 卓越方面的承諾。與Ainos攜手，透過氣味數位化技術有助突破創新界限，提升營運效率並推動永續發展。

Ainos董事長、總裁兼執行長Eddy Tsai表示，AI Nose 代表氣味數位化的進化發展，從醫療領域擴展至工業應用，透過解析空氣中的化學數據，可開創智慧製造的新領域。與日月光合作，有助將氣體資訊轉化為Smell ID，提供即時洞察，幫助工廠運行得更潔淨、更安全、更智能。

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