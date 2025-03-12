美元指數挫至4個月低點 國際油價小幅上漲

國際油價週二（11日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美元疲軟影響，國際油價週二（11日）小幅上漲，但由於對美國經濟放緩以及關稅對全球經濟成長的影響，漲幅受限。

紐約西德州中級原油4月交割價上漲22美分，或0.3%，收每桶66.25美元。

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布蘭特原油5月交割價上漲28美分，或0.4%，收每桶69.56美元。

美元指數跌至4個月低點，這使得原油對於美國以外的買家而言更加便宜，進一步推高了油價。

加拿大安大略省週二宣布對輸往美國3州的電力徵收25%附加費，引發美國總統川普不滿。川普週二上午表示，他已指示商務部長對從加拿大進口的所有鋼鐵和鋁產品，從週三（12日）起額外徵收25%的關稅，使這些產品的關稅總額達到50%，油價後來縮減了一些漲幅。

不過，在加拿大安大略省長福特（Doug Ford）和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行談話後，安大略省暫停了附加費，美國白宮高級貿易顧問納瓦洛 （Peter Navarro） 後來也表示，川普不會繼續實施當天揚言的50%關稅。

Price Futures Group資深分析師佛林（Phil Flynn）表示：「這種戲劇性事件加劇了油市的波動性。」

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