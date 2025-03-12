關稅威脅不斷 川普就職以來恐慌指數已飆逾80％

自美國總統川普就職以來，恐慌指數已飆升逾80％。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，反覆無常的關稅導致市場恐慌蔓延，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）自川普就職以來已飆升逾80％，隨著下個月即將迎來另一波對等關稅，對於市場而言又將面臨重大影響。

《財星》報導，恐慌指數自川普就職當週以來，狂飆逾80％，其中約有20％的漲幅出現在週一（10日）的拋售潮。不過，隨著烏克蘭同意由美國主導的停火計劃，週二美股收復了當（11）日稍早的部份跌勢，恐慌指數略有降溫。

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VIX指數是透過標普500指數的看漲和看跌齊全價格，來衡量未來30天內的預期波動率，週二盤中恐慌指數一度來到29.57，收盤回落至26.92，但仍高於長期平均的19.5。在川普重返白宮後，恐慌指數跌至15的今年低點。許多投資人最初認為，川普將優先考慮減稅和放鬆監管，而不是從根本上重塑美國貿易關係。

VIX指數通常要達到30以上的水位，才會被解讀為「真正恐慌」的跡象。該指數最近曾幾度大幅上漲，但隨後回落。

聯準會（Fed）意外宣佈降息後，VIX指數在12月飆升74％，這是自1993年推出以來的第2大漲幅。在日圓套利交易推動下，VIX指數在8月初觸及65以上，創下疫情後的高點，然而隨著經濟衰退擔憂緩解及多頭回歸，短短1週左右時間，VIX就回落至20以下。

儘管如此，政策不確定性顯然對股價造成壓力，CFRA Research首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）表示，交易員將等待4月2日，屆時川普團隊將公佈對那些「對美國維持不公平貿易行為」的國家徵收對等關稅。

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