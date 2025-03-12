路透 : 美股市值已蒸發4兆美元 市場巨大警鐘

紐約時報報導，川普曾承諾給美國經濟帶來繁榮，現在他改口了。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統推進新關稅計畫，美股已經連日下行，在美國經濟陷入衰退疑慮下，三大指數昨（11日）拋售加劇，單日市值蒸發超過1.3兆美元（約新台幣42.7兆元）。《路透》指出，標普500指數自2月19日的高點下挫，不到1個月市值已蒸發了4兆美元（約新台幣131.6兆元）。

外媒指出，美國總統川普宣布，將於數小時內把對加拿大進口鋼鐵和鋁產品的關稅翻倍至50%，將進一步加劇市場的不確定性。先前華爾街對川普的大部分議程表示歡迎，但現今開始出現質疑聲浪，認為川普總統為實現自己想要的目標，將會透過關稅和其他政策，讓美國經濟承受痛苦。

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《紐約時報》指出，當川普競選第二任美國總統期間，曾經承諾讓美國經濟出現「非同一般的繁榮」。但在川普就任總統的8週後，「正在拒絕排除美國經濟有衰退的可能性」。這對於利用老百姓對美國經濟的普遍不滿而入主白宮的人來說，川普在語氣和信息傳遞上，是一個驚人的改變。

分析師表示，標普500昨日創下自去年12月18日以來的最大單日跌幅，相較今年2月19日歷史高點6144.15點，回落幅度超過10%，從近期高點累計縮水約4兆美元，已進入技術性修正區間。與此同時，那斯達克指數在上週已經確認進入技術性修正區。

根據聖路易斯聯邦儲備銀行截至2024年7月數據顯示，按財富排名，美國人口底層50%所持有的公司股票，以及共同基金股份總額百分比約為1%。若按財富排名，美國人口頂層10%所持有的公司股票和共同基金股份總額百分比為87%。

標普500指數在2023、2024年連續上漲超過20%，科技股漲勢猛烈，主要是輝達（NVIDIA）、特斯拉領漲，但今年迄今，這些股票舉步維艱，反而拖累了美國主要指數。

高盛在週一發布的報告顯示，標普500指數已回吐了自2024年11 月5日川普當選以來的所有漲幅，現今對沖基金在上週五已經削減了股票持股，減幅達到2年多來的最大水準。

貝爾德投資策略師羅斯·梅菲爾德表示，川普政府似乎可以接受市場下跌，甚至為了實現他們的更廣泛的目標，可以接受美國經濟衰退。梅菲爾德示警，這對華爾街來說，是一個「巨大的警鐘」。

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