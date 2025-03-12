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金價只會越來越高！外媒剖析美股爆跌黃金「獨善其身」關鍵

2025/03/12 14:57

專家表示，黃金可在市場重挫「獨善其身」的關鍵是避險需求，隨著需求一天比一天強，金價只會越來越高。（法新社）專家表示，黃金可在市場重挫「獨善其身」的關鍵是避險需求，隨著需求一天比一天強，金價只會越來越高。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對全球貿易戰將推動美國和全球經濟陷入衰退的擔憂，引發美股慘遭血洗，但金價卻力守在每盎司2900美元左右，專家表示，黃金可在市場重挫「獨善其身」的關鍵是避險需求，隨著需求一天比一天強，金價只會越來越高，預計今年金價將突破3000美元。

外媒報導，標普500指數從2月份高點下跌8.9%，與此同時，金價大幅跑贏美股，每盎司力守在2900美元左右。

一些分析師指出，在當前環境下，黃金價格將對不確定性事件很敏感，因為交易員和投資者被迫出售他們有利可圖的交易，以籌集現金來彌補他們的損失。

然而，數據也支持了長期持有的信念，即避險需求是黃金在重大下跌期間的重要支撐因素。

Kitco News分析指出，數據顯示，在2008年金融危機和新冠肺炎市場低迷期間的調整，標普500平均下跌在10%至15%之間，但現貨黃金卻獲得3%至5%的增長。

根據歷史價格數據，現貨黃金在標普500指數大跌時往往會表現出逆勢反應，而此數據也支持了以下概念，即當標普500大幅下跌時，黃金可以作為風險緩解劑，黃金在這些緊張時期的積極表現就證明了這一點。」

State Street Global Advisors首席黃金策略師George Milling-Stanley表示，隨著投資者利用黃金ETF以保護其資本，他預計金價將獲得良好的支持。

上個月，當標普500指數開始下跌時，世界上最大的黃金ETF SPDR單日流入量達19億美元，創3年多來的最高增長。

Milling-Stanley指出，雖然ETF投資者參加派對有點晚了，但我很高興看到他們終於加入了。我認為我們很有可能看到投資需求繼續增長，因為黃金反彈背後的原因並沒有消失；它們只是一天比一天強。

Sprott管理合夥人Ryan McIntyre指出，根據許多不同的指標，股市被大大高估了，因此看到這種重大的調整並不奇怪，而關稅和全球貿易戰造成的經濟不確定性，正在助長拋售。

他說，這種不確定性對資本投資是負面的，這將損害除黃金以外的許多資產的回報，而黃金將在這個環境中獨處。」

即使黃金確實看到一些拋售壓力，大多數分析師表示，任何調整都將是1個買入機會。

道明證券商品戰略主管Bart Melek在最近的一份說明中表示，隨著市場波動的上升對價格造成壓力，雖然金價可能會下跌至每盎司2800美元，然而黃金的長期上升趨勢仍然存在，預計今年黃金價格將突破每盎司3000美元以上。

他進一步指出，在關稅、工資壓力和限制性移民政策的推動下，美國通膨高於目標，以及隨著經濟放緩，聯準會最終將開始增加貨幣寬鬆措施，以履行其最大就業任務，在此情況下，黃金屬應該進入3000美元以上的持續交易區間。

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