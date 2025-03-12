美股已進入「危險區」！為何這次別指望川普和Fed救市？

經過連續3週的持續下跌，美國股市在週一（11日）正式進入市場所謂的「危險區域」。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經過連續3週的持續下跌，美國股市在週一（11日）正式進入市場所謂的「危險區域」，而在過去，每當標普 500 指數跌破 200 日移動均線時，聯準會（Fed）或白宮往往會出手干預，以提振投資人信心，但投資人這次卻不再抱太大希望。

《Marketwatch》報導，在2023年11月時，就遇到了聯準會或白宮救市的情況。當時，市場遭遇嚴重修正、美國 10 年期公債殖利率突破5%，聯準會暗示降息可能比市場預期來得更快，這推動股市在年底前大幅上漲。

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但投資人這次卻不再抱太大希望。隨著標普 500 跌破關鍵技術支撐位，華爾街普遍認為，無論是川普（Donald Trump） 或聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），都不會急於出手相救。

Penn Mutual Asset Management 投資組合經理奇波隆尼 （George Cipolloni） 告訴《Marketwatch》：「我認為財政部長貝森特（ Scott Bessent）上週已經說得很清楚了，目前還不清楚市場需要跌到什麼程度，才會促使政府採取行動。」

正如奇波隆尼所提到的，貝森特上週已經否認了市場存在所謂的「川普看跌期權」（Trump put），並表示隨著川普政府正在推動削減支出和關稅調整計畫，美國經濟將進入「排毒期」（Detox period）。

通膨遲遲未能進一步降溫，使聯準會幾乎無法採取寬鬆政策。許多投資人原本期待川普會迅速調整關稅政策或移民政策，以提振市場信心，然而，過去一個月的川普政府行動和言論，逐漸讓他們打消這個念頭。

投資人將200日移動均線，作為衡量市場長期趨勢的指標。當該指數跌破該水準時，可能預示著市場從牛市轉向成更具挑戰性的熊市環境。華爾街流傳一句老話：「200 日均線以下沒有好事。」

Ritholtz Wealth Management 首席市場策略師考克斯（Callie Cox）告訴《Marketwatch》：「當市場進入危險區域（即 200 日均線以下）時，拋售可能加劇，市場波動性也會顯著放大。」

考克斯發現，自 2000 年以來，標普 500 在市場拋售過程中，曾 18 次跌破 200 日均線。其中 11 次股市迅速回穩或至少避免進一步下跌，而其餘 7 次則繼續走低。隨著拋售加劇，許多華爾街人士擔心，這次市場或許仍有進一步下跌的風險。

Evercore ISI 首席股票與量化策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）在週末給《Marketwatch》的報告中指出：「若標普 500 大幅跌破 5,700 點，而川普政府不調整政策，市場可能面臨更大下行風險，」

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