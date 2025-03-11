中國女月薪4600人民幣 「1原因」每天花百元通勤上班引熱議

中國這名董姓女子，每天自駕110公里跨市上班，她將自己的「通勤路」PO在網路上引發討論。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，中國一名女子每天自駕110公里通勤上班，相關話題衝上微博熱搜榜第1名。河南一名女子月新4600元人民幣（約新台幣20773元），不過她每天卻要花100元人民幣（約新台幣451元）用來通勤，而且這一過就是9年，不為別的，就只是因為公司氛圍很開心。

綜合中國媒體報導，這名董姓女子家在河南省滎陽市，工作地點在河南省焦作市，她每天自駕110公里跨市上班，近期，她將自己的「通勤路」PO在網路上引發討論，

請繼續往下閱讀...

算下來，她每天的通勤成本就是100元左右。1個月下來，光是通勤就得花掉2000多元人民幣（約新台幣9032元），幾乎佔了她薪水的一半，很多中國網友好奇問「這麼高的通勤成本，圖的是什麼？」

董姓女子澄清並非家裡很富有，自己只是普通白領，選擇長距離通勤，只是因為「公司氣氛好、疫情期間工資沒減少」。她表示2015年她開始做這份工作，這是她畢業後的第一份工作，她說「開車時聽PODCAST、規劃工作，反而成了獨特的紓壓方式。」

對此，中國網友們看法不一，有人說「這才是找到了工作的真諦，員工在一家公司長久做無非就是能賺到錢、能學到東西、幹得開心」，也有人質疑「超過三公里我都接受不了，天天沒那麼多時間浪費。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法