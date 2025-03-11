AI時代鐵飯碗！「這7大職業」不怕取代 需求高又穩賺

美國財經新聞網站《Money Talks News》整理了7大領域工作，這些職業有一定的工作保障，且不太容易被AI取代。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正在重塑就業市場，但某些領域仍保持穩定，尋找一個能夠抵抗自動化影響的職業變得越來越重要。美國財經新聞網站《Money Talks News》整理了7大領域工作，這些職業提供一定的工作保障，並且不太容易受到AI的取代，除此之外，這些職業需求強勁，賺錢潛力可觀，能為那些在不斷變化的就業市場中，尋求穩定的求職者提供一條穩固的道路。

1.「醫療專業人士」始終處於需求中。醫療保健行業持續成長，對護理專業人員、個人護理助理（看護）和社工等專業人員職位需求不斷增加，人口老齡化和日益增長的醫療需求，使這些職位變得至關重要。

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2.「技術工」提供穩定性和高薪。電工、技師和建築工人等職業，需要人工操作技能，而這些技能是人工智慧和自動化無法輕易取代的。隨著基礎設施投資的增長，對技術性行業的需求也在增加。有些技術學校和學徒計劃提供了不需要大學學位就能直接進入這些高薪職業的途徑。

3.「教育職位」依然至關重要。老師、家教和教育專家需要引導和輔助學生。AI可能可以增強教育，但無法取代人與人之間的聯繫和指導。

4.「心理健康專業人士」需求大幅增長。隨著人們對心理健康意識的提高，諮商、治療和社工等職業需求擴大。人工智慧可以協助提供心理健康資源，但缺乏照顧患者所需的同理心。儘管許多輔導職位要求學位和執照，但在社區支援工作有較低的入門門檻。有些心理治療師的收費更能高達每小時200至300美元（約新台幣6562至9843元），這是一個利潤豐厚的職業。

5.「公共安全和保全職位」無法被自動化。警察、消防員和網路安全專家等，其在執行時，需要人類判斷和快速決策的關鍵能力，這使得這些職位對人工智慧具有抵抗力。

6.儘管AI不斷發展，「創意職業」仍蓬勃發展。雖然人工智慧工具可以協助設計和內容創作，但創意領域如行銷、寫作等仍然依賴人類的直覺和獨創性。

7.「綠色能源工作」正在蓬勃發展。隨著世界走向永續發展，太陽能、風能和環境工程等領域的職業需求不斷擴大，這些職位需要人工操作技能，人工智慧無法輕易複製。應徵者可以透過技術培訓、認證或學位進入這個增長迅速的行業。

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