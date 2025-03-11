晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

星宇航空2024年EPS 0.53元 累計虧損彌補完畢

2025/03/11 19:13

星宇航空2024年EPS 0.53元。（星宇航空提供）星宇航空2024年EPS 0.53元。（星宇航空提供）
〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2024年營業收入355.47億，年增58%；營業毛利71.91億，年增83%；營業淨利23.70億，年增394%；稅後純益13.24億元，年增788%，每股純益0.53元。今日董事會同時通過虧損撥補案，預計股東會承認通過後，累計虧損全數彌補完畢。

星宇航空2023年實收資本額208.87億元，累計虧損115.06億元，原計畫要三年打銷，而根據民航局資料顯示，星宇航空到2024年第三季累計虧損75.19億元。至於到2024年底的累虧，星宇航空表示，3月14日公告。

星宇航空說，2024年第四季主因上市前現金增資4.7億股，員工認股認列酬勞成本3.66億元，因此，第四季單季稅後虧損2.11億元。

展望2025年，星宇航空表示，預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第四條北美航線—加州安大略，以進一步增強北美市場競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財