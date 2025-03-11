星宇航空2024年EPS 0.53元 累計虧損彌補完畢

星宇航空2024年EPS 0.53元。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2024年營業收入355.47億，年增58%；營業毛利71.91億，年增83%；營業淨利23.70億，年增394%；稅後純益13.24億元，年增788%，每股純益0.53元。今日董事會同時通過虧損撥補案，預計股東會承認通過後，累計虧損全數彌補完畢。

星宇航空2023年實收資本額208.87億元，累計虧損115.06億元，原計畫要三年打銷，而根據民航局資料顯示，星宇航空到2024年第三季累計虧損75.19億元。至於到2024年底的累虧，星宇航空表示，3月14日公告。

星宇航空說，2024年第四季主因上市前現金增資4.7億股，員工認股認列酬勞成本3.66億元，因此，第四季單季稅後虧損2.11億元。

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展望2025年，星宇航空表示，預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第四條北美航線—加州安大略，以進一步增強北美市場競爭力。

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