一銀善用AI強化金融安全，2024年成功阻詐2.7億元。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著科技發展推升數位金融服務快速成長，詐騙手法亦日新月異，民眾資產安全深受威脅，為有效防堵詐騙，第一銀行強化各項阻詐措施，2024年成功攔阻詐騙案件376件，金額達新臺幣2.7億元，件數及金額同創新高，並較2023年分別成長3％及34％，其中更成功攔阻多起千萬元以上詐騙案件，成效顯著。

另依據金管會統計，2024年全體金融機構警示帳戶數年增約3萬戶，年增率約26％，第一銀行年增率控制在16％，優於同業表現。

請繼續往下閱讀...

一銀表示，一銀防詐是全員動員，不僅透過官網、官方社群頻道、ATM、各營業單位電子看板輪播防詐宣導影片，且不定期以電子郵件或推播通知提醒客戶最新詐騙手法，另透過事前客戶身分審查、事中帳戶異常金流的偵測與攔阻及事後追查與帳戶管控，全面性防堵詐騙案件發生。

此外，一銀定期將相關詐騙手法及案例納入教育訓練，透過實際模擬演練，建立第一線同仁阻詐DNA，強化辨識詐騙的能力，並提供多元獎勵機制，鼓勵營業單位及行員積極臨櫃關懷提問，提升銀行防詐效能。

一銀指出，科技防詐也是關鍵一環，一銀已自行開發「專屬AI警示帳戶預警模型」，結合內外部資源及專家經驗，透過模型精準演算偵測帳戶風險，系統自動管制高度異常之存款帳戶，提前阻斷可疑交易。

一銀也積極參與由多家金融機構共同組成之聯邦式學習聯盟，透過共享交易態樣資訊，持續優化防詐預警模型，警示帳戶數持續下降，2025年1至2月份新增警示帳戶數更較2024年同期大幅減降36％。

一銀表示，將持續強化對存款帳戶及網銀約定轉帳等管理，落實執行主管機關各項防詐措施，並與內政部警政署、檢調單位及各界協力合作，結合科技與金融專業，運用AI防制詐騙，以更快速、更精準、更有效之方式，共同防堵及打擊金融詐欺犯罪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法