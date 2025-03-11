晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

臺銀夫妻檔行員涉詐 金管會今開罰2200萬元

2025/03/11 17:34

桃園地檢署去年偵辦游姓律師與臺灣銀行行員共組詐欺集團案，金管會今宣布，對臺灣銀行在此案中，未完善建立及未確實執行內控，依銀行法核處2200萬元。（資料照）桃園地檢署去年偵辦游姓律師與臺灣銀行行員共組詐欺集團案，金管會今宣布，對臺灣銀行在此案中，未完善建立及未確實執行內控，依銀行法核處2200萬元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕桃園地檢署去年偵辦游姓律師與臺灣銀行行員共組詐欺集團案，被害者179人，不法所得上億元，偵結起訴7人。金管會今宣布，對臺灣銀行在此案中，未完善建立及未確實執行內控，依銀行法核處2200萬元。此案是繼中信銀、聯邦銀後，國內第3起銀行行員涉及詐騙的案件，金管會裁處金額也較前兩件高。

根據桃園地檢署去年調查，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢調查指出，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報。集團成員先對被害人施以假投資詐術，待被害人匯款後，將詐欺所得層層轉匯至人頭帳戶內並製造假幣流，再轉換為外幣並匯往境外的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。

金管會表示，臺灣銀行松山分行前郭姓行員、仁愛分行前黃姓行員自2021年4月至2024年7月間，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事，又案關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及臺銀內部洗錢防制系統產出多次警示等異常情事，相關缺失顯示臺銀有未完善建立及未確實執行內控情事。

金管會指出，臺銀未完善建立內部控制制度，包括未完善建立異常交易態樣監控機制、未完善建立交易持續監控機制、未完善建立員工異常行為調查與管理機制。臺銀在未確實執行內部控制的部分，則有未確實執行客戶身分持續審查機制、未確實執行外出開戶作業規範、未落實督導行員遵循存匯款作業規範。

金管會依銀行法第129條第7款規定，核處臺銀2200萬元罰鍰。金管會曾分別在2023年5月和11月針對中信銀行和聯邦銀行行員涉及詐騙進行裁罰，分別裁處2000萬元和1200萬元。金管會表示，臺銀此案因特定行員涉案情節較重，內控缺失態樣也比前兩案多，因此裁處金額也較高。

金管另對臺銀提出3要求：首先，是要求臺銀依比例原則全面檢討違失行為所涉分行內控牽制人員、督導管理人員及總行相關單位人員的責任；其次，請臺銀針對此案相關缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入檢討，並研議相關強化改善措施；最後，請臺銀就疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業，改為總行集中審查辦理，儘速落實執行。

金管會也要求臺銀加強企業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財