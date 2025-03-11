臺銀夫妻檔行員涉詐 金管會今開罰2200萬元

桃園地檢署去年偵辦游姓律師與臺灣銀行行員共組詐欺集團案，金管會今宣布，對臺灣銀行在此案中，未完善建立及未確實執行內控，依銀行法核處2200萬元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕桃園地檢署去年偵辦游姓律師與臺灣銀行行員共組詐欺集團案，被害者179人，不法所得上億元，偵結起訴7人。金管會今宣布，對臺灣銀行在此案中，未完善建立及未確實執行內控，依銀行法核處2200萬元。此案是繼中信銀、聯邦銀後，國內第3起銀行行員涉及詐騙的案件，金管會裁處金額也較前兩件高。

根據桃園地檢署去年調查，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

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桃檢調查指出，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報。集團成員先對被害人施以假投資詐術，待被害人匯款後，將詐欺所得層層轉匯至人頭帳戶內並製造假幣流，再轉換為外幣並匯往境外的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。

金管會表示，臺灣銀行松山分行前郭姓行員、仁愛分行前黃姓行員自2021年4月至2024年7月間，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事，又案關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及臺銀內部洗錢防制系統產出多次警示等異常情事，相關缺失顯示臺銀有未完善建立及未確實執行內控情事。

金管會指出，臺銀未完善建立內部控制制度，包括未完善建立異常交易態樣監控機制、未完善建立交易持續監控機制、未完善建立員工異常行為調查與管理機制。臺銀在未確實執行內部控制的部分，則有未確實執行客戶身分持續審查機制、未確實執行外出開戶作業規範、未落實督導行員遵循存匯款作業規範。

金管會依銀行法第129條第7款規定，核處臺銀2200萬元罰鍰。金管會曾分別在2023年5月和11月針對中信銀行和聯邦銀行行員涉及詐騙進行裁罰，分別裁處2000萬元和1200萬元。金管會表示，臺銀此案因特定行員涉案情節較重，內控缺失態樣也比前兩案多，因此裁處金額也較高。

金管另對臺銀提出3要求：首先，是要求臺銀依比例原則全面檢討違失行為所涉分行內控牽制人員、督導管理人員及總行相關單位人員的責任；其次，請臺銀針對此案相關缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入檢討，並研議相關強化改善措施；最後，請臺銀就疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業，改為總行集中審查辦理，儘速落實執行。

金管會也要求臺銀加強企業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制。

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