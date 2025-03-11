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聖暉預估今年營收年增兩位數 續創新高可期

2025/03/11 17:25

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑表示，近期半導體業傳出產能外移與CoWoS砍單傳言，但實際上並沒有變化，聖暉*接單與工作很滿，今年營運將續向上成長，預期營收可望創兩位數成長幅度，創新高可期；聖暉*除了是矽品CoWoS擴產夥伴，也打進晶圓代工龍頭廠供應鏈行列。

聖暉*今宣布攜手子公司朋億* （6613）、銳澤 （7703）及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，全面深化大亞洲區專案服務實績，並積極拓展日本及東南亞新客戶合作，以挹注聖暉集團在手訂單再創歷史新高。

賴銘崑表示，高科技業建廠約佔聖暉*營收比重約6成，還有醫院、企業大樓與住宅大樓等民生工程約佔2成，工程接案多到做不完，人力不足是最大考驗。

賴銘崑指出，今年集團計畫正式進軍美洲市場，也會評估設立歐洲據點，以強化國際市場布局競爭力，進一步奠定中長期穩健成長的基礎，但要看客戶需求而定。

聖暉集團目前在建工程已高達380億以上，為因應客戶工程進度需求與減低通膨壓力影響，集團將持續擴增專業人力，優化專案管理機制，以縮短工程完工時間、提升訂單轉換率，並強化承接客戶急單的能力，進一步推動業務成長動能。

朋億*受惠於中國成熟製程產能持續擴充，國際晶圓與封測大廠加碼投資台灣與東南亞廠區，積極深化多區業務接單策略。去年東南亞市場銷售創下歷史新高，帶動朋億*連續四年繳出獲利新高表現。

此外，朋億*也已完成馬來西亞子公司的設立，進一步強化當地業務拓展，同時整合集團資源，積極搶攻日本市場，進一步擴大業務接單規模。

銳澤除了擴大對台灣市場布局、積極擴充產能之外，也進軍日本、評估美國及歐洲市場。銳澤指出，2024年公司已相繼完成日本及新加坡子公司的設立，預計今年下半年起將陸續挹注營運。同時，為滿足半導體相關產業客戶對美國與歐洲市場的在地服務需求，銳澤計畫今年擴增美國業務據點，以鞏固未來持續的成長動能。

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