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就安基金又遭轟「無回應」 勞長洪申翰：絕無拖延也不迴避

2025/03/11 16:24

勞動部就安基金再度遭遭轟「無回應」，勞動部長洪申翰回應指稱．絕對不會迴避。（資料照）勞動部就安基金再度遭遭轟「無回應」，勞動部長洪申翰回應指稱．絕對不會迴避。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕​民眾黨團今日召開記者會，質疑勞動部對於過去幾年的就安基金使用質疑，都沒有回應。對此，勞動部長洪申翰在臉書貼文反駁，強調勞動部已在今年1月3日，提出就安基金的把關改革方案，重申勞動部對就安基金的問題，「絕無拖延，也絕無迴避」。

洪申翰指出，他上任後，勞動部已經提出就安基金的把關改革方案，從用途面、管理面及資訊公開三個面向，提出「爭取合理編列公務預算」、「限制用途」、「規範廣宣經費使用」、「強化審議機制」、「強化內控並運用外部稽核」，及「增加公開資訊」等6項做法，這些改革都已經上路、執行中。​

洪申翰舉例，三節的送禮禮品、或是謝宜容辦公室照植物的軌道燈，在推出改革方案後，這些過去的爭議使用，未來就安基金都不能再支出。而相關政策的媒宣經費的使用，未來也須經過外部專業稽核。​

洪申翰強調，勞動部已採用政策機制，直接面對爭議，解決問題。至於過去被提出質疑的使用項目，目前已由檢調、審計部進行查核，數位監委也已立案調查，洪申翰強調，勞動部全力配合調查偵辦，絕無袒護。​

針對審計部的查核，洪申翰表示，勞動部依據列出須說明的項目，均依照審計部的要求與程序說明，審計部自去年底已有數波來函，他也要求各單位積極檢討回應，目前的進度，均還在審計部要求的程序中，後續勞動部將尊重審計部的判定職權，依法該怎麼做，就怎麼做。

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