晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

打造智慧棒球場！群創光藝影音牆進駐大巨蛋  

2025/03/11 15:48

群創19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器。（群創提供）群創19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣棒球迷的夢想之地「臺北大巨蛋」（Taipei Dome）引進面板大廠群創（3481） 19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器，適逢2025年二月WBC世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），群創光藝影音牆完美展現，為台灣棒球注入新活力。未來，群創也將推動台灣運動場域新樣貌，向國際輸出。　　 

群創總經理楊柱祥表示，國際熱門運動賽事對於比賽場地的LED燈與影音牆規格有嚴格要求，為減低投手與球員不適感，群創LumiCanvas LED光藝顯示器，具高畫質的顯示效果，擁有高亮度、廣色域、高效能等特性，抗眩光技術減少環境光的影響，呈現國際級畫布色彩與畫質，同時也因應戶外環境的使用需求，加上光學塗層以避免受潮損壞、延長設備壽命。這款光藝影音牆確保無論球迷坐在哪個角度，都能清晰觀賞比賽畫面與即時數據。

楊柱祥指出，群創致力於COB小間距LED與Micro LED技術研發布局，以及無縫拼接大尺寸影音牆落地應用，於北捷地下街、喜樂時代電影城、醫院、百貨、藝術展演等場域均有卓越實績。此次進駐臺北大巨蛋，讓台灣在智慧棒球場的版圖上，寫下濃墨重彩的一頁。

研調機構Futuresource Consulting 指出，戶外LED顯示器在2023年達到78.6億美元，預計2033年可成長至217億美元，年複合成長率約9.8%，北美市場占六成以上。其中，棒球場、足球場、大型展演場館常用的 「巨大顯示螢幕Jumbotron」2023年產值約為15億~25億美元，成長潛力可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財