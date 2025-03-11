打造智慧棒球場！群創光藝影音牆進駐大巨蛋  

群創19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣棒球迷的夢想之地「臺北大巨蛋」（Taipei Dome）引進面板大廠群創（3481） 19米X1米超大尺寸LumiCanvasLED光藝顯示器，適逢2025年二月WBC世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），群創光藝影音牆完美展現，為台灣棒球注入新活力。未來，群創也將推動台灣運動場域新樣貌，向國際輸出。

群創總經理楊柱祥表示，國際熱門運動賽事對於比賽場地的LED燈與影音牆規格有嚴格要求，為減低投手與球員不適感，群創LumiCanvas LED光藝顯示器，具高畫質的顯示效果，擁有高亮度、廣色域、高效能等特性，抗眩光技術減少環境光的影響，呈現國際級畫布色彩與畫質，同時也因應戶外環境的使用需求，加上光學塗層以避免受潮損壞、延長設備壽命。這款光藝影音牆確保無論球迷坐在哪個角度，都能清晰觀賞比賽畫面與即時數據。

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楊柱祥指出，群創致力於COB小間距LED與Micro LED技術研發布局，以及無縫拼接大尺寸影音牆落地應用，於北捷地下街、喜樂時代電影城、醫院、百貨、藝術展演等場域均有卓越實績。此次進駐臺北大巨蛋，讓台灣在智慧棒球場的版圖上，寫下濃墨重彩的一頁。

研調機構Futuresource Consulting 指出，戶外LED顯示器在2023年達到78.6億美元，預計2033年可成長至217億美元，年複合成長率約9.8%，北美市場占六成以上。其中，棒球場、足球場、大型展演場館常用的 「巨大顯示螢幕Jumbotron」2023年產值約為15億~25億美元，成長潛力可期。

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