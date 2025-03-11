達明攜手台船、AMET 新協作型機器人導入造船

達明今天正式攜手台船、美國智慧焊接技術開發商AMET Inc.簽署3方合作備忘錄。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作型機器人廠達明（4585）致力於提供智慧焊接解決方案，今天正式攜手台船（2208）、美國智慧焊接技術開發商AMET Inc.簽署3方合作備忘錄，目標共同打造更適用於造船環境的機器人，推動造船產業智能化轉型，提升新一代協作型機器人的焊接效率與品質。

達明指出，旗下AI焊接協作機器人已廣泛應用於造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，同時因應離岸風電等高精度需求領域，協助產業因應全球焊接技術人才短缺的挑戰。後續將結合AMET在航太、造船、能源及汽車等重工業領域的技術，以及台船的實務經驗與應用場景，進一步拓展全球自動化AI焊接市場，提升造船產業的智能化發展。

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達明觀察，台船現為台灣最大的造船公司，未來3方合作開發的小型焊接機器人將專注於大型散裝輪、大型貨櫃輪的焊接應用，透過智慧焊接技術提升造船業的生產效率與焊接品質。同時，此技術的導入將有助於縮短生產工期、降低人力成本，並強化台灣造船業在國際市場的競爭力。

達明提到，此次的戰略合作受惠於經濟部技術司與產業發展署長期推動智慧製造，為企業創新發展提供關鍵資源，促進技術升級與國際競爭力提升。未來將繼續與政府緊密合作，共同推動台灣產業發展，進而拓展全球市場。

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